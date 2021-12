Inde vs Afrique du Sud: le médecin-conseil de la CSA dit que les cas positifs de COVID seront isolés mais que les matchs se poursuivront

Inde vs Afrique du Sud : l’Inde débutera sa série de tests de trois matchs contre les Proteas le 26 décembre au Centurion, suivie des tests à Johannesburg (3-7 janvier) et au Cap (11-15 janvier).

La BCCI et Cricket South Africa ont mutuellement convenu que les prochaines séries de tests et d’ODI entre les deux équipes se poursuivront même s’il y a un cas de COVID-19 parmi les joueurs ou le personnel de soutien et que les contacts étroits ne seront pas contraints à l’isolement, a déclaré l’officier Shuaib Manjra.

L’Inde débutera sa série de tests de trois matchs contre les Proteas le 26 décembre au Centurion, suivie des tests à Johannesburg (3-7 janvier) et au Cap (11-15 janvier).

Les Tests seront suivis de trois ODI les 19, 21 et 23 janvier.

Bien qu’il existe un accord spécifique selon lequel la BCCI peut se retirer de la tournée au cas où la situation en Afrique du Sud, où la nouvelle variante Omicron a été trouvée, empirerait, un haut responsable a déclaré qu’il n’envisageait pas une telle décision pour le moment.

« Il existe un protocole médical convenu entre Cricket South Africa (CSA) et le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) », a déclaré Cricket South Africa aux commentaires de Manjra à PTI.

« Considérant que tout le monde au sein des environnements bio-sécurisés (ESB) et de l’écosystème du cricket au sens large sera vacciné, tout cas positif sera isolé dans sa chambre d’hôtel désignée s’il est cliniquement stable, ou dans un autre espace au sein de l’hôtel », a-t-il ajouté.

Les médecins d’équipe respectifs prendront soin des joueurs au cas où l’un d’entre eux serait positif au virus.

« Ils resteront sous la garde de leurs médecins d’équipe respectifs. Tout contact (proches ou fortuit) continuera à jouer et à s’entraîner avec des interventions non pharmaceutiques strictement observées. Tous les membres de l’équipe subiront quotidiennement un dépistage des symptômes et des tests COVID-19, et la tournée se déroulera comme prévu », a-t-il ajouté.

Il est entendu que des tests rapides d’antigène seront effectués quotidiennement et les deux équipes sont prêtes à faire face à l’éventualité qu’il y ait des cas positifs. Mais tant que les précautions appropriées sont prises, la série continuera.

Même le personnel de l’hôtel a été mis dans une bio-bulle une semaine avant l’arrivée du contingent indien.

« Le personnel de l’hôtel a vécu dans son ESB respectif pendant au moins sept jours avant l’arrivée des deux équipes et a effectué des tests quotidiens avant l’arrivée des équipes », a ajouté Manjra.

Manjra a informé que sur tous les sites, l’équipe indienne sera hébergée dans des complexes luxueux avec de nombreux espaces ouverts pour rendre leur séjour confortable.

« Afin de promouvoir une ESB heureuse et confortable pour les équipes, CSA a veillé à ce que les hôtels dans lesquels les équipes séjournent disposent de grands espaces extérieurs qui permettent des activités récréatives sûres et ont permis aux équipes de voyager avec leurs familles », a déclaré Manjra.

Pour la BCCI, l’annulation de la tournée n’est pas envisageable pour l’instant.

« La BCCI est très satisfaite du type de bio-bulle que CSA a fourni à l’équipe indienne. Oui, nous prendrons certainement une décision qui est dans le meilleur intérêt de nos joueurs et de leurs familles.

« Pour l’instant, tout le monde est dans la bulle et est testé régulièrement », a déclaré à PTI un haut responsable de la BCCI sous couvert d’anonymat.

« La pomme de discorde était ce qui arrive aux contacts étroits. Vous pouvez avoir un joueur ou un membre du personnel de soutien testé positif, mais auparavant, nous avons vu que les contacts étroits, même s’ils reviennent négatifs en RT-PCR, doivent s’isoler. Lorsque cela se produit, il devient difficile de continuer les matchs », a déclaré l’officiel.

La tournée en Inde est très importante pour Cricket South Africa du point de vue des droits commerciaux, en plus de l’argent énorme des droits de diffusion à gagner de la série.

Les matchs de cette série se joueront à huis clos.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.