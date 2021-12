Inde vs Afrique du Sud: les as de Pace regroupent Proteas alors que Virat Kohli & Co prend la tête de la série de tests 1-0

La cible sur une piste avec beaucoup de rebonds inégaux était hors de question pour une unité sud-africaine de mauvaise qualité et le scénario s’est déroulé conformément à l’ensemble narratif.

L’unité de rythme unique de l’Inde a détruit une Afrique du Sud apathique avec son attaque implacable pour façonner une victoire catégorique de 113 points lors du premier test ici jeudi, mettant l’équipe sur la voie d’une insaisissable victoire en série dans l’arc-en-ciel nation.

Le 2021 a commencé avec la percée de l’Inde dans la forteresse Gabba Down Under et cela n’aurait pas pu être une meilleure fin car ils ont maintenant abattu Supersport Park qui a été la citadelle de Proteas pendant le plus longtemps.

L’objectif de 305 sur une piste avec beaucoup de rebonds inégaux était toujours hors de question pour une unité sud-africaine de mauvaise qualité et le scénario s’est déroulé conformément à l’ensemble narratif.

L’équipe à domicile s’est repliée pour 191 en 68 overs pour donner à l’Inde une avance de 1-0 dans une série de trois matchs.

Telle était la maîtrise des meneurs indiens qu’ils ont même éliminé la pluie de l’équation malgré une journée complète perdue.

C’était dommage de voir l’Afrique du Sud, qui se vantait de quelques grands noms de l’ancien temps, ne pouvait même pas enregistrer 200 points dans les deux manches avec 77 sur 156 balles du skipper Dean Elgar n’étant pas exactement une grâce salvatrice.

Quinton de Kock sera absent de l’alignement du prochain test car il sera en congé de paternité et il sera certainement plus facile pour l’Inde de remporter sa première victoire en Afrique du Sud depuis sa première tournée ici en 1992.

Pour l’Inde, les quatre meneurs ont pris 18 guichets entre eux et Ravichandran Ashwin a bouclé la queue sud-africaine juste après la séance de déjeuner pour compléter la formalité.

Les trois hommes qui ont remporté le match pour l’Inde étaient, le vice-capitaine KL Rahul pour cette première manche de 100 qui a donné la plate-forme à l’équipe, le très talentueux Mohammed Shami (5/44 et 3/63) qui avait un match-haul de huit guichets et l’inégalable Jasprit Bumrah.

Bumrah est peut-être le plus grand cadeau du cricket indien, un lanceur rapide et bizarre, qui peut offrir des moments de magie comme il l’a fait le quatrième soir pour clôturer le match pour l’Inde.

Mohammed Siraj et Shardul Thakur ont été les seconds rôles parfaits dans l’une des meilleures et confortables victoires à l’étranger pour les hommes de Virat Kohli.

« Ils ont intimidé l’Afrique du Sud dans leur jardin et cela n’est pas souvent vu », a déclaré l’ancien animateur et animateur sud-africain Morne Morkel.

Bumrah (3/50) a donné le ton pour la dernière matinée en supprimant le skipper tenace de Proteas Elgar (77 sur 156 balles) tandis que Siraj (2/47) et Shami sont également entrés en action sachant qu’il est prévu de la pluie dans le séance de fin d’après-midi.

Ayant mesuré le rebond variable de la piste, le skipper Elgar savait que la survie n’était pas une option et qu’il devait contre-attaquer dès le début.

Avec le lourd Bavuma pour compagnie, 36 points ont été ajoutés au cours des 45 premières minutes, mais le meilleur, c’est que l’intensité de l’attaque indienne n’a pas diminué, car le skipper Kohli et le gardien de guichet Rishabh Pant ont été constamment entendus encourager les quilleurs.

Shami a laissé tomber Elgar de son propre bowling, mais c’était Bumrah, qui a continué à poser des questions approfondies au skipper de Proteas.

Une de ces livraisons a été inclinée vers le gaucher car il a beaucoup trop mélangé et la jambe avant était l’une des décisions les plus faciles que l’arbitre Adrian Holdstock a dû prendre dans ce match.

Espérant contre tout espoir, Elgar a fait appel au DRS mais il savait déjà qu’il était parti pour de bon.

Quinton de Kock (21 ans) est entré et a frappé quelques délicieux tirs de Bumrah, essayant d’éliminer autant de points que possible de la cible.

Le travailleur Siraj en a joué un avec la couture brouillée et, tout comme les premières manches, a essayé de couper avec très peu de place pour l’exécution avec la balle entrant en lui.

Wiaan Mulder (1), qui a eu un match oubliable sans guichets à montrer pour ses efforts, a reçu une livraison de Shami qui était bien au-dessus de ses compétences. La balle a lancé sur la longueur en atterrissant sur la couture. Mulder en a formé un qui reviendrait, mais il s’est suffisamment redressé pour embrasser le bord extérieur de sa batte dans les gants de Rishabh Pant.

