Inde vs Afrique du Sud: Men in Blue renifle la victoire alors que Proteas dépend de Dean Elgar et de la pluie

Le skipper Dean Elgar battait le 52 après que le veilleur de nuit Keshav Maharaj (8) a été renversé par Jasprit Bumrah lors de la dernière livraison de la journée.

Jasprit Bumrah a produit quelques livraisons magiques à la fin de la quatrième journée alors que l’Inde restait sur la bonne voie pour une victoire catégorique contre une Afrique du Sud secouée lors du premier test ici mercredi.

L’équipe locale prierait pour le défi acharné de son capitaine Dean Elgar et un peu de pluie le dernier jour jeudi.

Poursuivant un objectif de victoire jamais atteint de 305 au Supersport Park, l’Afrique du Sud a terminé la journée à 94 pour 4 avec Elgar invaincu sur 52 après que les frappeurs indiens se soient effondrés sur une piste avec un rebond inégal, obtenant un total de 174 en seulement 50,3 overs.

Ce fut un nouvel échec pour le trio chevronné du skipper Virat Kohli, Cheteshwar Pujara et Ajinkya Rahane, mais les meneurs ont encore une fois fait basculer le match en faveur de l’Inde.

Avec 211 courses requises et six guichets en main, une bataille intrigante pourrait être à l’ordre du jour le dernier jour, mais l’équipe indienne prierait pour que la prévision d’une averse régulière l’après-midi jeudi ne se réalise pas.

Elgar et Rassie van der Dussen (11 sur 65 balles) ont ajouté 40 points, mais plus important encore, ils ont battu plus de 22 passes alors que le terrain semblait s’atténuer un peu.

Juste au moment où le jeu ressemblait à des méandres, Bumrah (2/22) est sorti du filet et a réussi à réduire le ballon tard juste au moment où Van der Dussen a décidé d’épauler les bras en pensant qu’il irait tout droit.

Et puis sur un coup de souches, une livraison mortelle a renversé la bourre du veilleur de nuit Keshav Maharaj (8) pour laisser les Proteas en lambeaux complets.

Même Mohammed Siraj (1/25) a lancé un coup qui était incliné et s’est éloigné tard en prenant le bord extérieur de Keegan Peterson (17). Aiden Markram a été le premier à être licencié car il n’a pas réussi à retirer sa batte d’une livraison de Mohammed Shami (1/29) qui a rebondi un peu plus après avoir atterri sur la couture verticale parfaite.

Les quilleurs indiens savent qu’il y a eu des cas où ils n’ont pas réussi à faire tomber la queue le dernier jour, le dernier en date étant le test de Kanpur et ici, avec la pluie qui devrait être un facteur, ils courront contre la montre.

Cependant, il faut mentionner que les fissures s’étaient élargies et ont aidé les meneurs sud-africains dans la séance du matin avec quelques livraisons décollant de l’arrière de la longueur.

L’utilisation d’un rouleau lourd et le vieillissement du Kookaburra à la 15e ont fonctionné à l’avantage de l’Afrique du Sud, mais seulement pendant une période limitée avant que la qualité et les compétences des meneurs indiens ne fassent défaut à l’opposition.

S’il y a un souci, c’est Pujara (16 ans), Kohli (18 ans) et Rahane (20 ans) jouant des coups indiscrets tandis que les autres ont été abattus par des fissures élargies qui ont conduit à des livraisons maladroites de courte durée.

KL Rahul (23 ans), Rishabh Pant (34) et Ravichandran Ashwin (14) ont eu des snorters qui sont devenus gros sur eux alors que Kagiso Rabada (4/42), le débutant Marco Jansen (4/55) et Lungi Ngidi (2/31) regardaient menaçant pendant les séances et demie que les Indiens ont battues.

L’Afrique du Sud a plus de 140 overs pour marquer 305, mais sur cette piste de Supersport Park, ce sera une tâche herculéenne de faire un match de la cible avec la poursuite la plus réussie ici étant 251 par l’Angleterre en 2000-01.

Pour l’équipe de frappeurs d’Afrique du Sud qui manque clairement de classe d’une époque révolue, affronter Bumrah, Shami et Siraj reste un défi de taille.

L’équipe indienne le doit certainement aux ouvreurs du premier jour et à l’unité de bowling rapide toujours cohérente qui les a aidés à prendre le contrôle des débats.

Sinon, l’ordre intermédiaire a coupé une image désolée et plus encore le skipper Kohli, qui promet beaucoup avec des limites délicieuses, mais la propension à conduire tout ce qui est plus plein en dehors de la souche provoque sa chute.

Le jeune Jansen, qui avait impressionné le skipper indien en tant que lanceur de filet lors de sa dernière tournée de 2018, se souviendrait certainement de ses débuts alors qu’il en avait plongé un plus longuement, incitant le skipper à faire un tour en voiture.

Pujara a encore une fois joué beaucoup de livraisons de points, puis en a chatouillé un le long de la jambe à Quinton de Kock au large de Ngidi.

Le plus embarrassant des licenciements était celui de Rahane après avoir accroché et couvert Jansen pour un six et un quatre.

Le premier coup de crochet était tiré d’un videur au-dessus de son épaule gauche et le second était au-dessus de son épaule droite à une hauteur légèrement inférieure. Il n’a pas pu vérifier son tir et s’est enfoncé dans la jambe carrée profonde.

Sans le run-a-ball 34 de Pant, l’Inde n’aurait pas acquis l’avantage psychologique d’un objectif de 300 et plus.

