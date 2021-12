Inde vs Afrique du Sud: ne manquera pas de confiance avant le test de Johannesburg, déclare le skipper de Proteas Dean Elgar

Les hôtes s’y sont opposés après avoir perdu le tirage au sort et vu l’Inde atteindre 270/3 au premier jour après le majestueux siècle de KL Rahul.

Les frappeurs ont peut-être laissé tomber l’Afrique du Sud et ont permis à l’Inde de percer la forteresse de Centurion, mais le skipper Dean Elgar a promis jeudi de rebondir lors du deuxième test à Johannesburg, affirmant qu’ils ne manqueront pas de confiance.

L’attaque indienne composée de Mohammed Shami, Jasprit Bumrah et Mohammed Siraj était à son meilleur alors que l’Afrique du Sud a été éliminée pour 197 et 191 lors de leurs deux manches pour subir une défaite de 113 points lors du premier test ici.

« Je ne pense pas que nous allons manquer de confiance avant Jo’burg. Ce n’est jamais agréable de perdre un match, surtout quand nous savons que nous nous sommes trompés. Et il est difficile de corriger ces erreurs pendant un match », a déclaré le skipper lors de l’interaction avec les médias d’après-match.

« J’espère qu’en vue du deuxième test des Wanderers, nous aurons le temps de réfléchir et d’apprendre ce qui s’est passé. » Il s’agissait du premier test de l’Afrique du Sud en six mois en un an alors qu’ils n’avaient disputé que six matchs sous Elgar, après que l’Australie ait choisi de ne pas voyager pour une série de quatre tests en mars.

Elgar a commencé son parcours par une victoire 2-0 sur les Antilles avant cette défaite contre l’Inde.

«Je ne pense pas que cela va changer notre confiance à l’avenir. Nous avons encore eu une course relativement bonne au cours des six derniers mois, nous avons donc dû utiliser ce genre de bonnes énergies que nous avons eues.

«Alors oui, nous allons certainement nous asseoir et briser le jeu et en tant que groupe, nous allons certainement revenir. C’est un peu ce que je m’attends à ce que nos gars fassent de toute façon », a déclaré le joueur de 34 ans.

Les hôtes s’y sont opposés après avoir perdu le tirage au sort et vu l’Inde atteindre 270/3 au premier jour après le majestueux siècle de KL Rahul.

«Ils ont marqué plus de 300, ce qui sera toujours un énorme avantage pour eux en remportant le tirage au sort. C’est dans le run marqué évidemment tout au long des quatre journées de jeu.

« Il y a beaucoup de points d’apprentissage pour nous. Les bases du jeu s’appliquent toujours. Je ne pense pas que nous ayons eu cela en ce qui concerne le point de vue des frappeurs.

«Le premier jour, nous avons commencé raisonnablement bien, puis nous avons laissé tomber et le taux de course était un peu trop difficile pour nous d’essayer de gérer et de réduire à nouveau.

« L’opposition à trois guichets le premier jour est quelque chose qui va toujours vous faire presque mal en tant qu’adversaire », a déclaré le skipper sud-africain.

C’est la première fois que l’Inde remporte un match test à Centurion. L’Afrique du Sud n’avait perdu que deux fois en 26 matches sur le site.

Elgar a en outre déclaré qu’ils devraient être particulièrement vigilants contre le duo de Mohammad Shami et Jasprit Bumrah, qui se partageaient 13 guichets.

«Shami a évidemment posé des problèmes à nos frappeurs de droite. De toute évidence, ses guichets dans les premières manches y reflètent.

«Bumrah est quelqu’un qui court toujours avec énergie, haute énergie, qu’il aille courir ou non. Donc, il va toujours vous défier en tant que frappeur.

«Vous devez être très attentif à les affronter tous les deux, mais en disant qu’ils sont une attaque assez bien équilibrée pour le moment.

«Siraj peut également entrer et peut aussi être un peu difficile comme il l’était un peu hier soir. Mais les gars les plus expérimentés de Shami et Bumrah sont les deux », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur leurs principales menaces dans l’attaque du bowling indien.

Pour l’Afrique du Sud, Temba Bavuma a été le choix des frappeurs, faisant 52 dans les premières manches et 35 sans défaite dans leur improbable poursuite de 305 points.

Le skipper a mené de l’avant avec un stoïque 77 en deuxième manche, mais son renvoi a déclenché un effondrement alors que l’équipe s’est pliée en 68 overs.

« Vous avez besoin de courses pour évidemment concourir, sachez que nous n’avons pas exécuté cela lors de nos premières manches, ce qui, à mon avis, était encore relativement faisable pour nous.

« La nature du cricket d’essai est que vous devez rivaliser avec la nouvelle balle et la façon dont ils ont commencé avec leur bowling dans les premières manches était quelque chose contre lequel nous avons évidemment lutté un peu », a déclaré Elgar.

Avant le deuxième test, Elgar a déclaré qu’ils pourraient penser à faire descendre leur talentueux numéro trois Keegan Petersen dans l’ordre.

« Peut-être que nous pouvons lui donner une petite opportunité avec tout le ballon plus ancien qui arrive. Oui, il a eu un début de carrière un peu difficile et cela ne se reflète pas sur lui en tant que joueur.

«C’est un joueur extrêmement talentueux. Il a été l’un de nos meilleurs frappeurs au pays ces dernières années. De toute évidence, les statistiques ne reflètent pas ses capacités pour le moment. Je ressens pour lui », a-t-il déclaré à propos de Petersen, sorti pour les 15 et 17.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.