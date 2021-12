Inde vs Afrique du Sud : quand et où regarder le premier test en direct

L’Afrique du Sud, où la variante Omicron du coronavirus a été détectée pour la première fois le mois dernier, a resserré les protocoles antivirus pour garantir le bon déroulement de la série.

Un frappeur de premier plan faisant face à une pression sans précédent sur et en dehors du terrain, un nouvel entraîneur cherchant à se débarrasser de son image de «bon garçon» et à bien démarrer l’équipe, et un meneur de jeu prêt à mener une solide attaque de bowling contre une opposition prêt pour un concours difficile – la tournée de l’Inde en Afrique du Sud est préparée pour des récits globaux.

Malgré ses récents succès à l’étranger, l’Inde n’a jamais remporté de série Test en Afrique du Sud. L’opportunité de changer enfin le récit historique de l’équipe aux prises avec des conditions africaines sera l’objectif principal de l’équipe de Virat Kohli alors qu’elle se lance dans la tournée, passant un autre mois dans une bio-bulle au milieu de la menace de la nouvelle variante Omicron.

La série des trois tests se poursuivra, à partir de Centurion dimanche, malgré la menace de la nouvelle variante du coronavirus. L’Afrique du Sud, où la variante a été détectée pour la première fois le mois dernier, a resserré les protocoles antivirus pour garantir le bon déroulement de la série.

Les préparatifs de l’Inde pour la série Test avaient été détournés par une querelle publique entre son capitaine de balle rouge et le président du Board of Control for Cricket in India (BCCI) et l’ancien skipper indien Sourav Ganguly à la suite de la destitution du frappeur de Delhi en tant que capitaine de One Day International. Il a même été rapporté que Kohli avait décidé de ne pas participer à la série pour passer le premier anniversaire de sa fille à la maison. Cependant, ces rumeurs se sont avérées infondées et le frappeur des Royal Challengers Bangalore dirigera Team India en territoire hostile.

Inde vs Afrique du Sud premier site de test

Le premier test entre l’Inde et l’Afrique du Sud aura lieu au stade de cricket SuperSport Park de Centurion.

Inde vs Afrique du Sud premier temps de test

Le test commencera dimanche à 13h30, heure indienne.

Où regarder la couverture en direct de l’Inde contre l’Afrique du Sud

Le premier test sera diffusé en direct sur le réseau Star Sports. Il peut également être diffusé en ligne sur Disney+ Hotstar, sur mobile, TV ou PC.

