Inde vs Afrique du Sud: Shami cinq étoiles met l’Inde aux commandes

Le quatuor de bowling a neutralisé le sort matinal au cœur de lion de Lungi Ngidi qui l’a vu terminer sur 6 pour 71 sur 24.

Le talent artistique de Mohammed Shami avec le nouveau et l’ancien ballon lui a valu un autre parcours de cinq guichets alors que l’Inde prenait le contrôle du premier Test contre l’Afrique du Sud le troisième jour en portant son avance globale à 146 points qui pourraient s’avérer décisifs.

Shami (16-5-44-5) et ses collègues du pace bowling Jasprit Bumrah (7.2-2-16-2), Mohammed Siraj (15.3-1-45-1) et Shardul Thakur (11-1-51-2) a encore renforcé leur réputation de batteurs mondiaux en licenciant les Proteas pour seulement 197.

Le quatuor a neutralisé le sort matinal au cœur de lion de Lungi Ngidi qui l’a vu terminer sur 6 pour 71 sur 24, alors que l’Inde a perdu sept guichets sur 55 courses pour être tous azimuts sur 327.

Le vieux Shami rusé a assidûment assumé les fonctions de fer de lance du rythme pendant la majeure partie des 62,3 overs à cause de la cheville tordue de Japrit Bumrah. Il a également atteint un jalon personnel satisfaisant de 200 guichets de test.

Avec une avance de 130 premières manches, India at Stumps a atteint 16 pour 1 en perdant le guichet de Mayank Agarwal.

La bande de Supersport Park après toute la pluie du deuxième jour était à son meilleur avec toute l’humidité sous-jacente aidant la couture et le swing bowling alors que 18 guichets tombaient le jour.

Alors que Ngidi et Kagiso Rabada ont bien fait le matin, Shami a fait bien mieux l’après-midi en compagnie de Bumrah, Siraj et Shardul.

Si les meneurs de Proteas se sont appuyés sur des rebonds raides sur une bonne longueur pour troubler l’ordre moyen et inférieur indien qui a cédé docilement, Shami a utilisé les angles du pli très efficacement et le mouvement hors du terrain a fait le reste.

L’exemple était comment il a obtenu Keegan Peterson et Aiden Markram avec des livraisons qui étaient légèrement différentes dans l’exécution.

Dans le cas de Peterson, Shami s’est légèrement écarté du pli et a déclenché un cutter qui a piqué sur la longueur et façonné pour prendre le bord intérieur de sa batte dans les souches.

Dans le cas de Markram, il s’est approché des souches et en a lancé une qui avait l’air de se former, mais une fois qu’elle a piqué, elle s’est simplement formée pour toucher le haut de la souche. La différence était les angles utilisés et un léger changement dans le positionnement du poignet.

Ce qui a merveilleusement bien fonctionné pour l’Inde, c’est le fait que la fraîcheur et le jus de la piste étaient là jusqu’au milieu de la deuxième session.

Une fois que la moitié supérieure a été éliminée, l’Inde n’a pas eu de problèmes même lorsque le terrain s’est calmé. Temba Bavuma (52) et Quinton de Kock (34) ont ajouté 72 points pour le cinquième guichet.

Si Shami n’a pas eu de guichets, alors Siraj l’a fait et lorsque Siraj a traversé une période de sécheresse, Shardul est intervenu et au moment où Bumrah est devenu en forme, il a aidé l’équipe à boucler la queue de l’opposition.

Entre Ravichandran Ashwin, bien qu’il n’ait pas obtenu de guichet, a gardé les choses serrées et surévaluées sous contrôle.

Si Shami a réussi certaines des meilleures livraisons des manches sud-africaines, Bumrah a également joué une beauté avec le plus petit mouvement qui a forcé le skipper rival Dean Elgar à forcer Rishabh Pant, qui a franchi le cap des 100 victimes derrière le guichet.

La matinée appartenait à Ngidi et Rabada car la piste du Supersport Park est restée fidèle à sa réputation de s’accélérer au fil du temps.

Le rebond était plus important et la longueur que Rabada et Nigidi ont joué de manière cohérente était un peu plus complète par rapport au premier jour.

C’est Rabada, qui a tiré le premier sang de la journée avec une courte balle bien dirigée visant la cage thoracique de Rahul.

Le frappeur n’a tout simplement pas pu gérer le tir et le chatouillement a atterri dans les gants de de Kock.

Dans le cas de Rahane, Ngidi n’avait pas fourni suffisamment de longueur pour le drive et le ballon s’est élevé de la longueur pour prendre son avantage et dans les gants du gardien.

Le bâton d’Ashwin dans les pays du SENA s’est détérioré et l’avantage qui a lobé jusqu’à Keshav Maharaj était le résultat de l’incapacité de négocier le rebond supplémentaire généré par Ngidi.

Le limogeage de Pant (8) était une copie conforme de celui de Cheteshwar Pujara où une livraison angulaire a grimpé et c’était une prise facile au bâton de batte pour la jambe courte avant.

Bumrah (14) a atteint quelques limites pour porter le score au-delà de 325, soit au moins 75 points de moins que ce que l’Inde avait envisagé au départ.

