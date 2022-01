Inde vs Afrique du Sud: Virat Kohli a été phénoménal, le voir marquer bientôt de gros runs, déclare Rahul Dravid

L’Inde mène la série en cours 1-0, mais l’incapacité de Kohli à se convertir a commencé au cours des deux dernières années et son jeu en dehors de la souche est resté le sujet de discussion.

Le skipper de l’India Test Virat Kohli a été phénoménal malgré « tout le bruit autour de lui » et marquera bientôt de gros runs, a déclaré dimanche l’entraîneur-chef Rahul Dravid, soutenant le frappeur superstar qui a été enfermé dans une guerre des mots avec la BCCI au cours de la façon dont son mandat de capitaine de balle blanche a pris fin.

Ce qui a ajouté au drame, c’est que Kohli ne s’est pas présenté aux interactions avec les médias d’avant-match depuis qu’il a contredit la description par le président de la BCCI, Sourav Ganguly, de la séquence d’événements qui a suivi sa décision de renoncer au poste de capitaine T20 et à sa révocation ultérieure en tant que skipper de l’ODI.

«Je sais qu’il y a eu beaucoup de bruit sur d’autres problèmes en dehors du groupe, menant même à ce match test particulier. Mais honnêtement, pour ce qui est de garder le moral, ça n’a pas été très difficile car c’est le skipper lui-même qui l’a mené », a déclaré Dravid à la veille du deuxième Test contre les Proteas ici.

« Virat a été absolument phénoménal au cours des 20 derniers jours que nous avons passés ici. La façon dont il s’est entraîné, la façon dont il s’est entraîné, la façon dont il est connecté au groupe. Il a été phénoménal et je ne pourrais pas en dire plus sur lui », a ajouté l’ancien capitaine.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Kohli ne s’était pas adressé aux médias jusqu’à présent au cours de la tournée, Dravid a déclaré: « Il n’y a aucune raison spécifique à cela. Je ne décide pas cela, mais on me dit qu’il parlera à la veille de son 100e test. Ensuite, vous pouvez poser toutes les questions sur son 100e test. Le 100e test de Kohli serait le troisième match contre l’Afrique du Sud au Cap à partir du 11 janvier.

Il a déclenché une tempête avant la tournée en déclarant qu’on ne lui avait jamais demandé de reconsidérer le fait de quitter le poste de capitaine du T20, comme l’a affirmé le président de la BCCI, Sourav Ganguly. Sa déclaration a récemment été réfutée par le sélectionneur en chef Chetan Sharma, qui a déclaré que Kohli avait été invité à maintenir sa décision par tous les membres du conseil d’administration au moins jusqu’à la fin de la Coupe du monde T20.

« En tant qu’entraîneur, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire une fois que le match commence… il n’y a pas grand-chose que vous puissiez contrôler dans les résultats… nous cherchons vraiment à bien nous préparer et à placer l’équipe dans un bon espace », a déclaré Dravid.

« … la façon dont il s’engage dans sa propre préparation, sa propre pratique. Et aussi juste la façon dont il s’est connecté avec le groupe au cours des deux dernières semaines sur et en dehors du terrain. Il a vraiment été un leader fantastique.

« Donc, cela a vraiment aidé à créer un très bon espace menant au premier match test. Une grande partie de cela a été dirigée par Virat et son leadership est vraiment venu au premier plan. Ce fut un plaisir de travailler avec quelqu’un comme lui. Dravid voit Kohli revenir à des centaines de buts très bientôt, ce qu’il n’a pas fait depuis plus de deux ans.

«Même personnellement, il est dans un très bon espace et même s’il a en quelque sorte bien frappé et n’a pas pu convertir ces départs, je pense qu’il va y avoir de gros runs, de très bons scores venant de quelqu’un comme lui.

« Juste en l’observant dans le groupe, à quel point il était détendu, à quel point il était calme et comment il se prépare et à quel point il est allumé, cela (un gros score) pourrait ne pas se produire lors du prochain match. J’espère vraiment que cela arrivera dans le prochain match.

« Mais je pense qu’avec quelqu’un comme lui, nous allons voir de très gros scores. »

