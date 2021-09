Inde vs Angleterre 4e test, jour 1 : Shardul Thakur, seul point lumineux dans un nouvel effondrement des frappeurs indiens

Inde vs Angleterre 4e test, jour 1 : Shardul Thakur frappe le bowling de l’Anglais Chris Woakes le premier jour du 4e test de cricket entre l’Angleterre et l’Inde au terrain de cricket Oval à Londres. (Photo AP)

Le demi-siècle de contre-attaque de Shardul Thakur n’a pas été suffisant pour sauver le bâton indien d’un autre embarras avant que le sort d’ouverture menaçant de Jasprit Bumrah ne maintienne les visiteurs sur un pied d’égalité contre l’Angleterre le jour d’ouverture du quatrième test.

Aux souches, l’Angleterre était 53 pour 3 en réponse aux 191 de l’Inde, après avoir perdu les ouvreurs Rory Burns (5) et Haseeb Hameed (0) à cause du rythme et du rebond supplémentaires générés par Bumrah (6-2-15-2).

Umesh Yadav (6-1-15-1) a ensuite lancé un coup sûr lors de son deuxième sort pour briser la défense en forme de Joe Root (21 ans), ce qui a aidé les visiteurs à terminer la journée sur une bonne note.

Que les épaules indiennes ne se soient pas affaissées après avoir été réduites à 127 pour 7 était tout à cause d’un homme qui n’a joué que son quatrième test.

Justifiant son étiquette de joueur polyvalent de bowling, Shardul a fracassé 57 balles sur 36 balles et en a ajouté 63 pour le huitième guichet avec Umesh pour rapprocher le total de 200, ce qui semblait improbable après un autre limogeage de « décoloration du cerveau » de Rishabh Pant.

L’Inde n’a duré que 61,3 overs avec Cheteshwar Pujara (10) et en particulier les échecs d’Ajinkya Rahane (14) devenant assez flagrants et n’ont pas pu être recouverts par le skipper Virat Kohli (50 sur 96 balles), qui a joué de superbes coups en cours de route. siècle.

À l’exception de quelques demi-siècles, aucun des frappeurs indiens n’a franchi la barre des 20 points.

Pour l’Angleterre, Chris Woakes (15-6-55-4) a été splendide dans son match de retour et aucun éloge ne serait suffisant pour Ollie Robinson (17,3-9-38-3), qui a lancé quelques beautés pour se débarrasser de KL Rahul et Kohli.

Anderson a lancé l’un de ses classiques “in-out” (se balancer et se former) pour renvoyer Pujara et Rahane a été la victime d’Overton, Moeen Ali n’ayant même pas eu besoin de lancer un seul.

Avec Ravichandran Ashwin mis à l’écart pour la quatrième fois, la logique de jouer Ravindra Jadeja en tant que frappeur polyvalent s’est partiellement retournée contre lui après que la direction de l’équipe l’a promu au 5e rang devant Rahane et que le mouvement a échoué.

Pour Rahane, le temps presse après un énième échec et le fait qu’il ait dû se cacher derrière Jadeja sous prétexte d’avoir une combinaison gauche-droite, a tout dit.

En ce qui concerne Pujara, un expert de la stature de Sunil Gavaskar a souligné que ses licenciements sont le résultat de problèmes techniques avec les mains se déplaçant vers le ballon avec un mouvement minimal des pieds.

Anderson en a tiré un en l’air alors que le batteur se formait pour jouer un inswinger et au moment où il atterrissait, il s’éloignait d’une ombre pour prendre le bord extérieur de Pujara.

L’équilibre était tout de travers et le résultat était une simple prise pour Bairstow derrière les souches.

Le skipper était le seul parmi les trois gros canons d’ordre moyen qui avait l’air de frapper avec un certain but. Il y avait des entraînements de couverture fluides, un entraînement pittoresque, mais lorsque Robinson est revenu pour son sort post-déjeuner et en a lancé un sur la longueur qui a grimpé et s’est déplacé vers l’intérieur, forçant Kohli à fermer le visage de la chauve-souris pour un tir vers le milieu du guichet.

Mais tout ce qu’il a fait était de couper le bord extérieur dans les gants de Bairstow.

Si la promotion de Jadeja était une mauvaise décision du capitaine, il est temps que son jeune turc Pant (9 ans) se fasse remarquer pour son manque flagrant de conscience du jeu qui a été visible tout au long de cet été anglais.

Juste au moment où la situation nécessitait une certaine discrétion de sa part, il chargeait régulièrement sans beaucoup de résultats et le rusé Woakes a obtenu son numéro avec une livraison plus lente, gardant le milieu de terrain en arrière.

Il a ensuite été laissé à Shardul, qui a juste fait confiance au rebond et a traversé la ligne juste au moment où le terrain s’est un peu amélioré. Un six plus long, un plus profond au milieu du guichet et le meilleur – un tir de retrait de Robinson pour évoquer son deuxième demi-siècle a ravi la foule.

Cela a ajouté du muscle au score de l’Inde, mais pas assez pour que les quilleurs sortent l’esprit libre.

Quand India a joué, Bumrah en a lancé un qui avait un rebond supplémentaire avec un mouvement vers l’intérieur après le tangage que Burns a ramené à ses moignons.

Hameed en a eu un sur le moignon qui lui est tombé dessus alors qu’il tentait de le couper, mais Pant a pris une prise intelligente pour en faire le guichet n ° 99 pour Bumrah.

Cependant, après quelques livraisons en vrac, Umesh a ramené la joie dans le camp indien avec le guichet de Root dans l’avant-dernier.

