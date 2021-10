Inde vs Chine : durcissement des positions le long de l’ALC – Le long terme commence

Le 13e cycle n’a peut-être donné aucun résultat positif, mais les négociations se poursuivront. (Photo d’archive : PTI)

Par le lieutenant-général Vinod Bhatia (retraité)

On attendait beaucoup de la 13e série de pourparlers au niveau du commandant de corps tenue à Moldo le 10 octobre. Indépendamment du comportement agressif récent de l’APL à Barahoti, Uttarakhand et Yangtze dans l’Arunachal Pradesh, l’espoir d’un autre désengagement du point de friction à Hot Springs le long du secteur occidental dans l’est du Ladakh était sur les cartes. Cependant, le communiqué de presse de Pékin et Delhi après les pourparlers est révélateur d’une position durcie alors que les deux se préparent pour le long terme avec un déploiement égal et proportionnel des forces armées indiennes le long de la ligne de contrôle réel (LAC).

Contrairement aux déclarations antérieures sur le sujet, qui étaient conciliantes, les présentes déclarations sont franches, car les deux parties sont en position de sauvegarder leur intégrité territoriale selon leurs propres perceptions. Il n’est pas nécessaire de répéter qu’il n’y a pas de compréhension commune de l’ALC, qui est une ligne de perceptions. La réunion de neuf heures à Moldo dirigée par le lieutenant-général PGK Menon, un chef militaire respecté et estimé, et son homologue le chef du district militaire du Sud Xinjiang n’a pas réussi à résoudre l’impasse actuelle pour le moment. Pékin a accusé l’Inde de « persister dans ses demandes déraisonnables et irréalistes, ce qui a ajouté des difficultés aux négociations ». La position indienne continue à juste titre d’être l’une des « STATUS QUO ANTE » en avril 2020. La Chine a violé unilatéralement les quatre accords sur le « Maintien de la paix et de la tranquillité » le long de l’ALC, brisant la paix fragile vieille de près de quatre décennies.

Le colonel senior Long Shaohua, porte-parole du commandement du théâtre occidental de l’Armée populaire de libération (APL), a déclaré : « Au lieu de mal juger la situation, la partie indienne devrait chérir la situation durement gagnée dans les zones frontalières sino-indiennes. La déclaration semble certainement condescendante, mais dans la même veine, c’est aussi une reconnaissance de la réponse responsable et résolue de l’Inde au comportement agressif de la Chine le long de l’ALC. Le porte-parole a poursuivi en déclarant que « la partie indienne persistait toujours dans ses demandes déraisonnables et irréalistes, ce qui a ajouté des difficultés aux négociations ». La déclaration indienne est également catégorique, déclarant que la situation le long de l’ALC avait été causée par des tentatives unilatérales de la partie chinoise de modifier le statu quo, en violation des accords bilatéraux. Il était donc nécessaire que la partie chinoise prenne des mesures appropriées dans les zones restantes afin de rétablir la paix et la tranquillité le long de la LAC dans le secteur ouest. Alors que les Chinois peuvent être disposés à reculer à Hot Springs et Demchock, c’est le déploiement avancé à Depsang, qui sera critique pour l’Inde à résoudre. Il convient de noter que moins d’un mois après que Xi Jinping a pris la direction suprême de la Chine le 14 mars 2013, l’incursion de 19,5 km de profondeur de l’APL a eu lieu le 14 avril 2013, qui a été résolue après une impasse de 22 jours. Il s’agissait du premier incident de ce type après Sumdrong Chu en 1986, et il a été précédé de violations similaires à Chumar 2014 et Doklam 2017. Cela aurait dû être un avertissement suffisant pour l’Inde du changement de position de la Chine le long de l’ALC.

Le 13e cycle n’a peut-être donné aucun résultat positif, mais les négociations se poursuivront. L’un des points positifs est qu’après l’incident de Galwan, il n’y a eu aucune escalade. Le point de friction le plus sensible sur le North Bank Pangong Tso, qui présentait une forte probabilité de « spirale », a été résolu après que l’Inde a occupé les hauteurs opérationnelles importantes de la chaîne de Kailash le 30 août de l’année dernière. Le gouvernement et l’armée ont été critiqués par beaucoup pour avoir quitté prématurément les hauteurs, perdant ainsi leur influence lors des négociations. Beaucoup pensent que l’Inde a perdu l’avantage et a concédé beaucoup plus et a gagné peu. Il faut comprendre que chaque option ‘Quid Pro Quo’ incluant le déploiement sur la gamme Kailash a une valeur finie dans le temps et dans l’espace. L’Inde a atteint ses objectifs en faisant preuve d’une détermination stratégique et d’une résilience en occupant d’abord la chaîne de montagnes Kailash, puis en la libérant pour assurer le désengagement à Pangong Tso et Gogra. Il y a beaucoup plus de « chaînes de Kailash » le long de la frontière longue de 3488 km, et la Chine aura du mal à égaler le déploiement de l’Inde le long de l’ALC. Le chef de l’armée, le général Manoj Naravane, lors d’une visite à Leh, juste avant les tâches, a déclaré aux médias que l’armée s’alignait sur les déploiements chinois et était « assez bien préparée pour faire face à toute éventualité ». Certains experts disent que la récente poussée dans le développement des infrastructures, l’opérationnalisation de l’ancien corps d’attaque de montagne encore né et le déploiement d’avions Rafael à la pointe de la technologie et d’autres moyens signalent le changement de position de l’Inde envers la Chine, de défensive à offensive, alors même qu’elle cherche un règlement négocié du statu quo ante. La Chine respecte la force et l’Inde devra négocier avec la Chine dans une position de force relative.

Il n’en reste pas moins que l’Inde et la Chine sont préparées pour le long terme, aucune des deux parties ne démontrant pour l’instant d’indicateurs d’une escalade. Il est dans l’intérêt à la fois de Pékin et de Delhi de résoudre l’impasse actuelle au sein de l’ALC par le biais de pourparlers aux niveaux politique, diplomatique et militaire.

(L’auteur est l’ancien directeur général des opérations militaires de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

