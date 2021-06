Inde vs Chine: Modi lance le défi alors que 50 000 soldats sont déployés dans l’Himalaya | Monde | Nouvelles

L’Inde déploie plus de troupes au Ladakh alors que la tension monte en Chine

Et les experts ont mis en garde contre la possibilité qu’un conflit éclate accidentellement avec un si grand nombre de soldats concentrés dans une zone relativement petite. Des soldats chinois et indiens l’ont combattu l’année dernière au Ladakh lors d’affrontements au corps à corps qui ont fait plus de 20 morts – la rencontre la plus meurtrière depuis la guerre sino-indienne de 1962.

Et le Ladakh est la région qui a connu la plus forte augmentation de troupes indiennes à la suite du dernier déploiement, avec 20 000 personnes supplémentaires envoyées dans la région montagneuse.

Au total, Express.co.uk comprend que l’Inde a maintenant engagé environ 200 000 soldats dans trois zones le long de la frontière, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à l’année dernière.

Cette décision représente un changement de stratégie, passant d’une posture purement défensive à une position permettant aux forces indiennes d’attaquer et de s’emparer du territoire chinois si nécessaire dans une stratégie connue sous le nom de “défense offensive”, a déclaré un initié à Bloomberg.

Soldats indiens dans la région du Ladakh (Image : GETTY)

Des véhicules militaires se frayent un chemin à travers la vallée de Galwan (Image : GETTY)

Avoir autant de soldats de chaque côté est risqué lorsque les protocoles de gestion des frontières sont en panne DS Hooda

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aujourd’hui aux journalistes : « La situation actuelle à la frontière entre la Chine et l’Inde est généralement stable et les deux parties négocient pour résoudre les problèmes frontaliers pertinents.

« Dans ce contexte, les paroles, les actes et les déploiements militaires des dirigeants militaires et politiques concernés devraient contribuer à apaiser la situation et à accroître la confiance mutuelle entre les deux parties, et non l’inverse. »

Néanmoins, DS Hooda, lieutenant-général et ancien commandant de l’armée du Nord en Inde, a averti : « Avoir autant de soldats de chaque côté est risqué lorsque les protocoles de gestion des frontières sont en panne.

Un soldat indien monte la garde au Ladakh (Image : PA)

« Les deux parties sont susceptibles de patrouiller agressivement la frontière contestée.

« Un petit incident local pourrait devenir incontrôlable avec des conséquences imprévues. »

Sushant Singh, chercheur principal au Center for Policy Research et conférencier invité à l’Université de Yale, a ajouté : « La crise de l’année dernière a fait comprendre aux décideurs indiens que la Chine présente le plus grand défi stratégique à l’avenir, et il a conduit à détourner l’attention du Pakistan.

« Au fur et à mesure que cela se déroulera pleinement, cela modifiera considérablement la géopolitique de la région. »

Un hélicoptère Apache de l’Indian Air Force (IAF) survole Leh, la capitale commune du Ladakh (Image : GETTY)

Un véhicule militaire photographié dans la région du Ladakh (Image : GETTY)

« L’asymétrie économique et militaire restera en place. Et l’Inde a encore un long chemin à parcourir pour combler cette asymétrie. »

S’exprimant l’année dernière à la suite des affrontements au Ladakh, Frank O’Donnell, un boursier non résident du programme pour l’Asie du Sud au Stimson Center, basé aux États-Unis, a déclaré à Express.co.uk que la stratégie d’empiètement de la Chine était évidente.

Il a expliqué : « La Chine semble modifier les faits sur le terrain en termes de ce à quoi ressemblera l’ALC au Ladakh à l’avenir.

“Les retraits simultanés des forces chinoises et indiennes d’une distance de 1 à 2 km chacun à leurs points de discorde semblent, à sa surface, être à quoi ressemblerait une désescalade équitable et juste.

La puissance militaire de l’Inde en chiffres (Image : Express)

“Cependant, ce n’est pas le cas lorsque la Chine a en fait pénétré jusqu’à 8 km dans certaines zones du territoire indien.”

Il a déclaré: “Cela signifie qu’un retrait mutuel de 2 km signifie que la Chine se retirera pour n’occuper que 6 km de territoire indien dans cette zone, alors que l’Inde doit se retirer plus loin sur son propre territoire.”

M. O’Donnell a déclaré que l’approche de la Chine était communément appelée en Inde “deux pas en avant, un pas en arrière”.

Il a ajouté : « Il y a également une forte probabilité que les retraits s’arrêtent à un point où la Chine peut conserver les avantages géographiques qu’elle a acquis sur l’Inde dans l’incursion globale, comme être en mesure de couper les forces indiennes les unes des autres (comme actuellement dans les plaines de Depsang, par exemple), et de conserver les hauteurs capturées dans la vallée de Galwan qui lui permettent de surplomber et de potentiellement couper la route d’approvisionnement indienne Daulat Beg Oldi-Darbuk-Shyok. »

Le Premier ministre indien Narendra Modi (Image: GETTY)

S’exprimant également l’année dernière, Tobias Ellwood, député conservateur et membre du China Research Group du Parlement, a déclaré à Express.co.uk que Pékin était devenu encore plus agressif dans son approche ces dernières années.

Il a déclaré: “Je pense qu’ils ont été assez discrets au cours des dix dernières années.

“Depuis son agression à Hong Kong, il reconnaît que l’opinion mondiale change mais il s’en moque.

“Et l’Occident est en partie à blâmer ici parce que nous avons permis que cela se produise.”