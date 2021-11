Inde vs Nouvelle-Zélande, 1er test: la star virale de Kanpur nie avoir mâché du «gutkha», voici sa version de l’histoire

La personne, identifiée comme Shobit Pandey, désormais populaire sous le nom de « Gutkha Man », est un résident de Maheshwari Mahol à Kanpur (Photo : Twitter)

Le « gutkha man » de Kanpur devient viral ! Un habitant de Kanpur qui est devenu instantanément célèbre après qu’une vidéo de lui mâchant du « gutkha » (tabac/pan masala) alors qu’il parlait au téléphone a fait surface sur Internet et est devenue virale en un rien de temps. La vidéo de lui en train de mâcher de la gutkha lors de la journée d’ouverture du premier test en cours entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande fait le tour des réseaux sociaux. Les mèmes du populaire « homme Gutkha » ont également été partagés par certaines des personnalités bien connues telles que l’ancien batteur indien Wasim Jaffer et le poète Dr Kumar Vishwas.

La personne, identifiée comme Shobit Pandey, désormais connue sous le nom de « Gutkha Man », est un résident de Maheshwari Mahol à Kanpur. Il est devenu viral après avoir été filmé en train de discuter au téléphone avec quelqu’un et de mâcher du tabac dans le style très populaire de Kanpur.

S’adressant à l’agence de presse ANI Pandey a précisé qu’il mâchait du supari sucré (noix de bétel) et non de la gutkha ou du tabac pendant le test match.

« Tout d’abord, je tiens à préciser que je ne mangeais pas de tabac. Je mangeais de la noix de bétel et j’étais de garde avec mon ami, qui regardait également le match dans le même stade mais dans une tribune différente », a déclaré Shobit Pandey à ANI. Il a ajouté qu’il était en appel depuis pas plus de dix secondes et que la vidéo de la conversation est devenue virale. « Mon ami avec qui j’étais de garde est celui qui m’a annoncé que la vidéo était devenue virale. C’est parti comme un incendie », a-t-il poursuivi.

Pandey, en fait, est de nouveau venu regarder le choc des tests au Green Park Stadium, avec une pancarte qui disait : « Manger du tabac est une mauvaise habitude », en hindi.

Réagissant à la réponse que cette vidéo a générée, Shobhit a déclaré qu’il était heureux que sa vidéo soit devenue virale et que même des célébrités l’aient rejointe et partagée. Cependant, il a également déclaré qu’il était assez déçu par les mauvaises remarques qui ont été publiées au sujet de sa sœur qui l’avait accompagné au stade et qui a également été vue dans la vidéo virale.

«Je n’ai rien fait de mal, c’est pourquoi je n’ai pas peur ou je n’ai pas honte à ce sujet. Je suis juste inquiet que certaines personnes fassent des commentaires désagréables sur ma sœur. Et d’un autre côté, je reçois de nombreux appels de maisons de presse et d’autres personnes concernant l’ensemble du scénario et maintenant je suis irrité », a déclaré Pandey.

« Les gens derrière l’écran, qui écrivent des commentaires doivent comprendre qu’elle est la fille et la sœur de quelqu’un avant de faire des commentaires », a-t-il ajouté. Pandey a également affirmé qu’il arrêterait de chiquer du tabac.

Quoi de neuf avec le test match

La Nouvelle-Zélande a dominé l’Inde lors de la troisième journée du premier match test à Kanpur samedi. Plus tôt vendredi, Tim Southee a scalpé cinq guichets qui ont aidé la Nouvelle-Zélande à regrouper l’Inde pour 345 le deuxième jour du match test. Les Kiwis ont connu une journée plutôt excellente puisqu’ils ont terminé à 129/0 après un stand d’ouverture infaillible entre Will Young et Tom Latham. Pour l’Inde, Shreyas Iyer a atteint sa première tonne avant que la Nouvelle-Zélande ne regroupe les hôtes pour 345.

