Inde vs Nouvelle-Zélande Commentaire EN DIRECT: Couverture balle par balle du deuxième test à Mumbai

L’Inde accueille la Nouvelle-Zélande dans le deuxième d’une série de tests de deux matchs cet hiver et toute l’action sera à nouveau en direct sur talkSPORT.

La mini-série se rendra à Mumbai après un premier test passionnant à Kanpur pour déterminer un vainqueur entre les deux meilleures équipes du classement des tests de l’ICC.

Virat Kohli est de retour pour l’Inde dans le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande

Le premier test s’est terminé par un match nul après qu’Ajaz Patel et Rachin Ravindra aient refusé à l’Inde une victoire en consommant 52 balles dans leur 10e guichet.

Le cricket d’essai sera désormais de retour à Mumbai pour la première fois depuis la victoire de l’Inde sur l’Angleterre en 2016.

Inde vs Nouvelle-Zélande : comment écouter

Le deuxième Test entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande débutera du vendredi 3 décembre au mardi 7 décembre.

Le bal d’ouverture devrait se dérouler à 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni.

Une couverture ininterrompue du stade Wankhede à Mumbai sera diffusée en direct sur talkSPORT 2.

Jon Norman sera votre hôte et commentera Neil Manthorp, Jarrod Kimber, l’ancien quilleur anglais Steve Harmison et l’ancien joueur de cricket IPL Abhishek Jhunjhunwala.

Il existe également un aperçu complet de cette série de tests sur The Cricket Collective sur talkSPORT 2 avec Manthorp et Harmison qui est désormais disponible sous forme de podcast sur le fil Follow On via l’application talkSPORT, ou partout où vous obtenez vos podcasts.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Kane Williamson sera la clé, comme toujours, pour la Nouvelle-Zélande Inde vs Nouvelle-Zélande : Les équipes

Inde

Shubman GillMayank AgarwalCheteshwar PujaraAjinkya RahaneShreyas IyerWriddhiman Saha(wk)Ravindra JadejaAxar PatelRavichandran AshwinIshant SharmaUmesh YadavVirat Kohli (c)

Nouvelle-Zélande

Tom LathamWill YoungKane Williamson(c)Ross TaylorHenry NichollsTom Blundell(wk)Rachin RavindraTim SoutheeAjaz PatelKyle JamiesonWilliam SomervilleInde vs Nouvelle-Zélande : qu’est-ce qui a été dit ?

Kane Williamson : « Lorsqu’une victoire était hors de question, le match nul était la deuxième meilleure option pour essayer de se battre.

« Un certain nombre de contributions vraiment précieuses après une préparation assez décousue. Et pour nous, il est important que nous cherchions à faire ces ajustements rapidement,

« Le résultat était à un ballon. Mais à la fin, Rachin (Ravindra) lors de son premier match test et Ajaz (Patel) ont également montré beaucoup de détermination pour battre ces quelques overs avant une mauvaise lumière.

