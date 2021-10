Inde vs Nouvelle-Zélande Coupe du monde T20 2021 : mise à jour du match IND vs NZ, joueurs clés, Virat Kohli, Rohit Sharma, Kane Williamson, Mohammed Shami

Kohli a également dénoncé les trolls pour avoir ciblé Mohammed Shami après la défaite contre le Pakistan. (Twitter/BCCI)

Coupe du monde ICC T20 2021, Inde contre Nouvelle-Zélande aujourd’hui : Qu’il s’agisse d’un match d’ouverture prévu dans le parc ou de s’accrocher à sa campagne pour la Coupe du monde ICC T20 2021, Team India a déjà vécu tout le spectre des émotions. Aujourd’hui, les Men in Blue affrontent les Black Caps dans un match à faire ou à mourir à Dubaï aujourd’hui.

Après avoir été complètement dominé avant de s’incliner face au Pakistan à 10 guichets lors de son match d’ouverture, l’Inde cherchera à stabiliser le navire et à obtenir ses premiers points au tableau dans le Super 12. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire avec l’équipe bogey de Nouvelle-Zélande. en attendant de bondir. Les Blackcaps ont également subi une défaite face au Pakistan lors de leur premier match de groupe et devront battre l’Inde pour avoir une chance de se qualifier pour les demi-finales.

Histoire de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande : La Nouvelle-Zélande est la plus grande équipe bogey de l’Inde en Coupe du monde, 2003 étant la dernière fois que les Hommes en bleu ont battu les Black Cups dans la plus grande compétition de cricket. A cette occasion, l’équipe de Sourav Ganguly a infligé une défaite de sept guichets aux Kiwis de Stephen Fleming à Centurion. Même cette victoire est survenue après une attente de 16 ans. L’Inde avait battu la Nouvelle-Zélande à deux reprises lors de la Coupe du monde 1987, suivie de deux défaites lors des éditions 1992 et 1999.

Depuis lors, l’Inde a affronté la Nouvelle-Zélande à trois reprises en Coupe du monde, perdant les trois, y compris la défaite en demi-finale de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2019 en Angleterre.

Les chiffres rendent la lecture sombre dans les Coupes du monde T20. L’Inde n’a battu la Nouvelle-Zélande dans le format le plus court dans aucun événement ICC. En 2007, lors de la première Coupe du monde ICC T20, les Black Caps l’ont emporté par 10 runs. En 2016, la Nouvelle-Zélande a remporté une victoire de 47 points.

Dans l’ensemble, lors des 10 matches de Coupe du monde de l’Inde contre les Kiwis, les Hommes en bleu n’ont gagné que trois fois.

Le dilemme de sélection de Kohli : À la veille de l’affrontement, le capitaine indien Virat Kohli a fait le point sur la forme physique du polyvalent Hardik Pandya. Kohli a déclaré que l’homme de Baroda devait se remettre en pleine forme pour jouer un ou deux.

Kohli a déclaré qu’il était important d’avoir une sixième option de bowling, soit par lui, soit par Pandya.

Le talisman de Team India a confirmé que la blessure à l’épaule de Pandya n’était pas un problème, mais a également fait allusion à la sélection de Shardul Thakur. Shardul est dans leurs plans et il se défend constamment, a déclaré Kohli. Il a ajouté que Shardul était quelqu’un qui pouvait apporter de la valeur à l’équipe.

Team India derrière Shami : Kohli a également dénoncé les trolls pour avoir ciblé Mohammed Shami après la défaite contre le Pakistan. Kohli a condamné les insultes communautaires visant le quilleur du Bengale et a déclaré qu’attaquer quelqu’un pour sa religion était la chose la plus pathétique qu’un être humain puisse faire.

Kohli a ajouté qu’ils jouaient sur le terrain et qu’ils n’étaient pas une bande de trolls veules sur les réseaux sociaux.

Avertissement Boult: le meneur de jeu néo-zélandais Trent Boult a révélé comment il ciblerait la formation de frappeurs indiens étoilés, ayant développé une compréhension de leur style de jeu lors de son passage dans la Premier League indienne (IPL).

Les premiers guichets sont au centre de l’attention en tant que groupe de bowling, a déclaré le joueur de bowling Kiwi, ajoutant qu’ils devaient être gentils et précis sur l’endroit où ils plaçaient la balle.

Boult a déclaré qu’il avait également vu comment l’ordre supérieur indien luttait contre le rythme et le swing de Shaheen Shah Afridi, ajoutant qu’en tant que meneur de jeu du bras gauche, il essaierait de faire de même contre l’Inde.

Batailles clés entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande : Pour deux équipes étoilées, il y aura beaucoup de mini-batailles qui peuvent changer la fortune du match lorsque les Men in Blue affronteront les Black Caps.

Rohit Sharma vs Tim Southee, Tim Southee: L’ouvreur des Indians de Mumbai affrontera le meneur de jeu du bras gauche à Trent Boult, après avoir été écarté par le rythme brutal et le swing d’un autre gaucher à Shaheen Shah Afridi lors du match contre le Pakistan. Boult a affronté Rohit trois fois dans les T20 internationaux, le renvoyant deux fois.

Rohit a également lutté contre Tim Southee, qui l’a licencié trois fois dans les T20 internationaux.

KL Rahul, Rohit Sharma contre Mitchell Santner : le capitaine néo-zélandais Williamson pourrait avoir envie du style orthodoxe du bras gauche de Mitchell Santner contre Rohit et Rahul. Santner a déjà licencié Rohit à deux reprises en cricket international. Rahul a un taux de frappe de 97,1 contre le bowling orthodoxe du bras gauche dans les T20, bien qu’il ait marqué 55 points sur 33 balles contre Santner lors de la série de cinq matchs en 2020.

Kane Williamson vs Varun Chakravarthy: Williamson a montré un certain malaise contre le bowling avec jambe droite au cours des deux dernières années. L’Inde pourrait exploiter cette faiblesse et opposer Varun au frappeur Kiwi, qui n’a marqué que deux points sur quatre balles lors de leurs deux rencontres IPL.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.