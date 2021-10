Inde vs Pakistan Coupe du monde ICC T20 2021 : mises à jour en direct IND vs PAK, prévisions de match, joueurs clés, mises à jour météo, rapport de pitch et plus

Le rebond supplémentaire devrait également rendre la vie difficile pour le côté frappeur en premier. (Twitter/BCCI)

Inde vs Pakistan Coupe du monde ICC T20 : L’Inde lance aujourd’hui sa campagne pour la Coupe du monde ICC T20 2021 avec un affrontement alléchant contre son rival, le Pakistan. Les bouleversements politiques entre les pays ont largement limité les réunions bilatérales aux tournois de la CPI au cours de la dernière décennie. Les Hommes en bleu affichent un bilan enviable de 5-0, dont cette fameuse victoire en bowl-off lors de la toute première édition, contre leurs voisins en Coupe du monde T20.

Virat Kohli & Co entrent dans la rencontre avec deux victoires complètes lors de leurs matchs de préparation contre l’Australie et l’Angleterre. L’Inde aura un avantage supplémentaire avec tous les membres de l’équipe jouant dans la Premier League indienne (IPL), qui vient de s’achever, dans laquelle Dubaï – le lieu du match d’aujourd’hui – était un lieu clé.

Le Pakistan, quant à lui, a remporté la victoire contre les Antilles avant de s’incliner face à l’Afrique du Sud lors de leurs deux matches de préparation. Le Pakistan a également été privé d’importants entraînements de match après que l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande se soient retirées de leurs tournées respectives.

Voici les dernières mises à jour alors que les pays se préparent à ce qui promet d’être une rencontre électrisante :

Prévisions météo pour IND VS PAK

Le météorologue a prédit un ciel dégagé avec une température oscillant autour de 28-33° Celsius. Alors que la vitesse du vent diminuera progressivement au fur et à mesure que le match progresse, la rosée est susceptible de jouer un rôle important dans les dernières étapes.

La visibilité reste également à un excellent 16 km, tandis que l’humidité est prévue à 66%.

Rapport de pitch Inde vs Pakistan

Le terrain à Dubaï a favorisé les quilleurs plus lents tout au long de l’IPL. Même les quilleurs rapides ont obtenu un avantage significatif lorsqu’ils ont varié leur rythme.

Alors que la surface de jeu n’offre pas beaucoup de tour, les fileurs anglais Moeen Ali et Adil Rashid ont extrait un mouvement important lors de leur victoire sur les Antilles lors du match d’ouverture du tournoi samedi. Le rebond supplémentaire devrait également rendre la vie difficile pour le côté frappeur en premier. Cependant, la surface a tendance à devenir beaucoup plus lente au fur et à mesure que le match progresse.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.