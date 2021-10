Inde vs Pakistan Coupe du monde T20 2021: prédiction de match IND vs PAK, joueurs clés, mises à jour météo, rapport de pitch et plus

Toute bataille entre les deux équipes est un match à haute tension, les deux groupes de joueurs portant le fardeau des espoirs de leur nation respective sur leurs épaules. (Twitter/BCCI)

Coupe du monde IND vs PAK ICC T20 2021 : L’Inde et le Pakistan renouvellent leurs hostilités sur le terrain de cricket lors de la Coupe du monde ICC T20 2021 dimanche, les deux parties cherchant à relever le défi dans ce qui promet d’être une autre affaire fougueuse entre les deux voisins.

Aperçu de la Coupe du monde ICC T20 2021 entre l’Inde et le Pakistan : Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de cricket ICC 2019, l’Inde battant de manière convaincante les anciens rivaux pour maintenir sa séquence d’invincibilité en Coupe du monde.

Toute bataille entre les deux équipes est un match à haute tension, les deux groupes de joueurs portant le fardeau des espoirs de leur nation respective sur leurs épaules.

Les deux équipes arrivent dans le match avec un entraînement décent à leur actif, ayant joué deux matchs d’entraînement chacune. Le Pakistan a battu les Antilles par sept guichets lors de son premier match avant de s’incliner face à l’Afrique du Sud lors du dernier ballon du second. Indi, en revanche, a remporté ses deux matchs d’échauffement, en battant contre l’Angleterre et l’Australie. Les joueurs indiens faisaient tous partie de la Premier League indienne (IPL), qui s’est récemment terminée aux Émirats arabes unis, donnant un avantage supplémentaire aux hommes en bleu.

Fakhar Zaman a été le meilleur buteur du Pakistan avec 98 points, tandis que KL Rahul a dominé le classement des buteurs indiens avec 90. Le Pakistanais Shaheen Afridi a décroché quatre guichets lors de ses deux matchs, tandis que Mohammed Shami a été le choix des quilleurs pour l’Inde avec trois guichets dans son seul rencontre.

Les deux équipes regorgent de joueurs talentueux au format court qui peuvent à eux seuls changer de jeu. L’Inde et le Pakistan sont actuellement classés respectivement deuxième et troisième dans le classement masculin T20I de l’ICC, avec très peu de séparation entre les deux.

Le Pakistan s’appuiera également sur le capitaine Babar Azam, qui a été en bonne forme, tandis que le skipper indien Virat Kohli, malgré de bonnes performances pour les Royal Challengers Bangalore dans l’IPL, a eu du mal à courir sous un maillot de Team India. L’Inde a peut-être l’attaque de bowling la plus meurtrière dans le cricket avec Jaspreet Bumrah et Shami, tandis que le Pakistan, une équipe de bowling historiquement forte, cherchera à égaler ses voisins avec le ballon.

Histoire de la Coupe du monde entre l’Inde et le Pakistan : Les deux voisins se sont affrontés à 12 reprises lors de la Coupe du monde de cricket ICC et de la Coupe du monde ICC T20 combinées, l’Inde en remportant 11, tandis que le seul match qui est entré dans le bowl-off a également abouti à une victoire pour les hommes en bleu. Sept de ces victoires ont eu lieu dans le format 50-over, tandis que les quatre autres, y compris la victoire au bowling, étaient dans la version 20-over.

IND vs PAK ICC T20 World Cup 2021 Lieu : Le plus grand match du tournoi à ce jour aura lieu au Dubai International Cricket Stadium aux Émirats arabes unis, qui a récemment accueilli la finale de l’IPL entre les Chennai Super Kings et les Kolkata Knight Riders.

Rapport de pitch de l’IND vs PAK ICC T20 pour la Coupe du monde 2021 : La surface adaptée aux frappeurs du stade international de cricket de Dubaï devrait autrefois jouer un rôle important, car le premier frappeur cherchera à marquer un gros score. Les Pacers pourraient simplement obtenir de l’aide pour la seconde moitié du match, tandis que les fileurs pourraient jouer un rôle pendant les overs intermédiaires.

Rapport météo IND vs PAK ICC T20 Coupe du monde 2021 : A part la température bouillante du terrain, les conditions prévues sont parfaites pour le cricket. La température devrait osciller autour de 31°C avec 62% d’humidité et une vitesse du vent de 14 km/h.

Stars de l’Inde contre le Pakistan : L’ouvreur KL Rahul cherchera à faire démarrer l’Inde sur un bon pied dimanche. Avec un record de 1 557 courses en 48 matchs T20I, Rahul était en excellente forme avec les Punjab Kings dans l’IPL et Team India s’attendra à la même chose lorsqu’il revêtira le maillot de l’équipe nationale.

Associé à Rahul au sommet, Rohit Sharma est l’un des frappeurs les plus explosifs du cricket à overs limité. Il a accumulé 2 864 courses en 111 matchs T20I et cherchera à ajouter à son décompte contre les plus grands rivaux de Team India.

Le capitaine Virat Kohli a récemment lutté pour la forme lorsqu’il a enfilé le maillot de l’équipe indienne, mais avec un record de 3 159 courses en 89 matchs T20I, la star née à Delhi peut changer n’importe quel match de sa journée. Il visera un retour en forme et contribuera une nouvelle fois à la cause de l’équipe.

Le gardien-batteur pakistanais Mohammad Rizwan est un choix pratique, ayant marqué 1 065 points en 43 matchs T20I jusqu’à présent.

Le capitaine Babar Azam a été comparé à Kohli et son équipe s’appuiera sur ses prouesses au bâton pour ancrer les manches. Le skipper pakistanais a marqué 2 204 points lors de ses 61 matchs T20I et est le frappeur le plus en forme de l’équipe.

Le frappeur droitier Mohammad Hafeez est également un lanceur pratique hors pause, ayant marqué 2 429 points et saisi 60 guichets en 113 matchs T20I jusqu’à présent. Il cherchera à contribuer d’une manière ou d’une autre alors que le Pakistan cherche à briser la séquence de victoires de l’Inde en Coupe du monde.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.