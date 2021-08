Indel Money va étendre sa présence

Indel Money lancera sa première émission publique de NCD de Rs 150 crore en septembre, en dehors des sources de financement en cours telles que la titrisation et le crédit bancaire. (Image représentative)

La NBFC Indel Money a annoncé qu’elle ouvrirait 200 succursales physiques à travers l’Inde d’ici l’exercice 24. La société basée à Mumbai a clôturé l’exercice 21 avec un prêt d’or en direct de Rs 580 crore, contre Rs 336 crore en FY20, et vise Rs 850 crore AUM dans le pire des cas et Rs 1 000 crore dans le meilleur scénario cet exercice .

« La demande de prêts sur l’or restera élevée en raison du resserrement continu du crédit sur le marché. Notre facilité de prêt d’or à domicile offrira un crédit facile aux entrepreneurs et aux professionnels hésitants et pressés par le temps. Nous nous concentrons davantage sur la création de succursales dans des emplacements stratégiques capables de générer plus de rendements en termes d’actifs sous gestion », a déclaré Umesh Mohanan, directeur exécutif et PDG. Indel Money lancera sa première émission publique de NCD de Rs 150 crore en septembre, en dehors des sources de financement en cours telles que la titrisation et le crédit bancaire.

