Indemnisation en cas d’accident ? Cela pourrait arriver dans le plafond budgétaire F1 · .

L’opération originale de Lotus F1 a échoué en 1994 après que Johnny Herbert ait été innocemment éliminé au premier virage du Grand Prix d’Italie, s’étant qualifié quatrième dans une ultime tentative pour sauver l’équipe. Certes, Lotus était sur une pente glissante depuis un certain temps, mais Herbert a estimé qu’il aurait pu marquer un podium pour sauver l’équipe sans l’enchevêtrement, l’accident étant effectivement le dernier clou dans le cercueil.

L’équipe Surtees n’a pas réussi à se remettre complètement après que Jody Scheckter a éliminé les trois voitures engagées par “Big John” lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de 1973, qui jusqu’à ses derniers jours a blâmé le Sud-Africain initialement sauvage pour la disparition éventuelle de son équipe éponyme. D’autres facteurs ont également joué un rôle dans le destin de l’équipe, mais sans ce crash multiple, elle aurait peut-être survécu pour combattre de nombreuses autres saisons.

Les coûts financiers directs et périphériques des accidents dans le sport automobile ont longtemps été considérés comme faisant « partie du jeu » et supportés par les concurrents quelle que soit leur culpabilité (le cas échéant) dans les incidents, ni, surtout, sur l’impact éventuel que ceux-ci ont pu avoir sur les propriétaires d’équipe. Ce ne sont là que deux exemples, avec une multitude d’histoires regorgeant d’équipes – en compétition à tous les niveaux – qui ont été contraintes de fermer boutique après avoir été anéanties innocemment.

Cependant, à aucun moment il n’avait été question de réparation, et il est en effet probable que toute action en justice civile aurait eu pour effet de se débarrasser d’un tribunal civil au motif que les accidents – et, par extension, les coûts des dommages encourus – font partie du risque de courir. C’était vraiment une question de chaleur permanente ou de sortie de la cuisine.

Stroll et Bottas ont été blâmés pour le carnage du GP de Hongrie. Le patron de l’équipe Mercedes, Toro Wolff, a été le premier à faire allusion à l’impact financier – en d’autres termes, à la réduction de certaines activités prévues – après que George Russell s’est écrasé sur Valtteri Bottas à Imola.

“Notre voiture est une perte dans un environnement de plafonnement des coûts”, a déclaré Wolff. « Ce n’est certainement pas ce dont nous avions besoin. Cela va probablement limiter les mises à niveau que nous sommes en mesure de faire. »

À la suite du tristement célèbre accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone, le patron de l’équipe Red Bull de ce dernier, Christian Horner, a également fait référence aux implications financières : « L’autre facteur important est l’élément de plafonnement des coûts. Ce crash nous a coûté environ 1,8 million de dollars (1,3 million de livres sterling) et un accident comme celui-ci a des ramifications massives à l’ère du plafonnement budgétaire. »

Les choses pour Red Bull sont allées de mal en pis dimanche dernier en Hongrie, où Bottas a déclenché un carambolage de plusieurs voitures qui a emporté la voiture de Sergio Perez et endommagé celle de Verstappen, bien qu’il ait atteint le drapeau dans les points.

Binotto a suggéré de faire payer les équipes pour endommager les voitures de ses rivaux. Cela a incité Horner à demander à la F1 de « revoir » la liste des éléments inclus » avec la FIA. “C’est quelque chose qui peut affecter toutes les équipes, pas seulement Red Bull”, a-t-il ajouté.

Bien que Wolff et Horner aient souligné les implications, ils n’ont pas suggéré la prochaine étape logique – qu’une sorte de procédure de réclamation devrait être en place pour les équipes lésées. Cela a cependant été soulevé après la course par le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, après que le moteur de Charles Leclerc a été endommagé au Hungaroring lorsque Lance Stroll l’a heurté maladroitement.

“Je pense qu’il est intéressant de discuter dans un avenir proche avec les autres directeurs d’équipe, la FIA et la F1”, a déclaré Binotto. «Évidemment, si vous n’êtes pas coupable, avoir de tels dommages dans le plafond budgétaire est quelque chose qui est encore plus une conséquence maintenant.

« Doit-on ajouter des dérogations ? Je pense qu’il peut être très difficile d’être surveillé. Mais je pense que ce que l’on peut considérer, c’est que si un pilote est défaillant, l’équipe du pilote devrait au moins payer aux autres équipes les dommages et les réparations. Cela rendra les conducteurs plus responsables.

Cela, bien sûr, va à l’encontre de la convention de la F1 et ouvre potentiellement une boîte de vers avec des effets d’entraînement massifs tout en aval : une fois qu’un précédent est créé en F1, il se répercute invariablement sur d’autres catégories.

On peut absolument voir le point de Binotto si on le considère du point de vue d’une équipe lésée ; d’autre part, il exige des stewards – les juges dans tout incident – ​​qu’ils attribuent le blâme sur la base d’un pourcentage pour qu’une demande soit acceptée.

Cela entraînera à son tour une augmentation des appels et/ou des demandes de révision, compliquant davantage un processus déjà alambiqué et long qui pourrait finalement aboutir devant les tribunaux civils, en particulier lorsque les sommes en jeu s’élèvent à plusieurs millions. Cela soulève la question : les dommages-intérêts accordés par les stewards devraient-ils être inclus dans l’un ou l’autre des plafonds de coûts ?

Cela a été deux courses coûteuses pour Red Bull. Un tel système pourrait, cependant, être facilement formulé et mis en œuvre en catégorisant tous les incidents sur une échelle de un à quatre, avec des pilotes (ou équipes) reconnus coupables sur un 25/75 (partiellement à blâme, l’autre majoritairement), 50/50 (aucune réclamation), 100/0 (entièrement), avec des divisions supplémentaires en cas d’accidents impliquant plusieurs voitures. Un évaluateur nommé par la FIA aurait accès aux comptes de coûts d’une équipe et accorderait des dommages et intérêts en conséquence.

La complexité ne réside pas dans la formulation d’un tel processus mais dans sa mise en œuvre. Cela soulève d’autres questions : un tel processus est-il en conflit avec la philosophie « laissez-les courir » de la F1 ? Que faire en cas d’incidents intra-équipe ? Les stewards exigent-ils que le conducteur le plus « coupable » indemnise sa propre équipe et quelles procédures d’appel doivent être suivies ?

Les bavardages sur les coûts des accidents et les demandes d’indemnisation sont, à ce stade, un résultat direct du plafond budgétaire et donc guère plus que des conjectures. En fin de compte, tout processus de réclamation est susceptible d’avoir des ramifications majeures sur les structures globales et l’intégrité du sport tout en étant très complexe à mettre en œuvre. Ainsi, il est peu probable que l’indemnisation soit introduite de si tôt.

Cela dit, des mots similaires ont été prononcés il y a 15 ans lorsque les plafonds budgétaires ont été déposés pour la première fois, et en 2021, ils sont devenus une réalité dure mais bienvenue. Idem HANS, halo et qualifications de sprint, qui ont tous été initialement fortement opposés avant d’être mis en œuvre. Sur cette base, il n’est pas inconcevable qu’une forme de compensation soit introduite en F1 le plus tôt possible.

