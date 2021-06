Indemnisation pour les fabricants de vaccins Covid-19 ? Voici ce que de nombreux pays ont fait

in

Le Dr Paul a déclaré que le fabricant du vaccin a demandé une indemnité à toutes les nations, qui est exprimée dans un langage juridique.

L’indemnisation n’est pas un nouveau concept pour les fabricants de vaccins, en particulier les fabricants de vaccins Covid-19 – Pfizer et Moderna. Ces deux sociétés n’ont fourni des vaccins à de nombreux pays qu’après avoir reçu des indemnités pour les coûts d’indemnisation des effets indésirables qui pourraient survenir après la vaccination. Cela signifie qu’en cas d’effets défavorables, légalement, les entreprises ne peuvent pas être poursuivies.

Cependant, l’octroi d’une indemnité ne signifie pas nécessairement que les personnes qui ont subi les effets néfastes ne peuvent pas être indemnisées; même si la barre est assez haute. Dans tous les pays où Pfizer et Moderna fournissent leur vaccin Covid-19, le contrat d’indemnisation doit d’abord être signé.

Négociations en Inde

En Inde, alors que le gouvernement tient plusieurs séries de discussions avec Pfizer et Moderna pour l’approvisionnement en vaccins Covid-19 dans le pays, l’indemnisation est en cours de discussion. Bien que les discussions concernant l’indemnisation n’aient pas été révélées, un rapport de l’IE citant le Dr VK Paul a noté que le gouvernement examine la demande d’indemnisation de Pfizer par rapport au coût de l’indemnisation pour les effets secondaires graves et qu’il est également possible que ces vaccins viennent en Inde en juillet.

Il convient de noter que Pfizer, ainsi que d’autres fabricants de vaccins, invoquent généralement une clause de confidentialité lors des dernières étapes des contrats commerciaux avec les pays, censée protéger les négociations sensibles ainsi que les informations commerciales.

D’autres vaccins (Covishield, Covaxin, Spoutnik-V) qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde n’ont bénéficié d’aucune indemnité pour les frais d’indemnisation des effets secondaires graves. Cependant, pour les essais cliniques, la loi indienne a mis l’accent sur l’octroi d’une indemnisation en cas de blessure ou de décès du sujet de l’essai. Pour mettre en perspective, la loi sur les médicaments et les cosmétiques ne contient aucune disposition d’indemnisation une fois qu’un vaccin est approuvé pour une utilisation commerciale.

Néanmoins, tout bénéficiaire demandant une indemnisation peut déposer une requête devant les tribunaux de la consommation ou une Haute Cour.

Indemnité aux États-Unis, au Royaume-Uni et par l’OMS

Les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna, lorsqu’ils ont reçu les approbations de vaccination aux États-Unis l’année dernière en décembre, le pays a fourni une telle protection juridique au fabricant. De même, le Royaume-Uni et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont indemnisé les fabricants de vaccins.

Il est à noter que dans les deux pays et pour la vaccination dans le cadre du programme Covax de l’OMS, il existe certaines compensations qui peuvent être fournies en vertu de différentes lois, dans les cas où l’adversité des conditions est extrême. Aux États-Unis, le programme américain d’indemnisation des victimes de contre-mesures (CICP) peut indemniser les personnes décédées ou souffrant de blessures graves directement liées à l’administration de vaccins, en fonction de leur éligibilité. Pour demander une indemnisation, la barre est assez élevée et les indemnisations sont généralement rares, a noté le rapport d’IE.

Au Royaume-Uni, un Vaccine Damage Payment peut être fourni sous la forme d’un paiement unique non imposable de 120 000 £. Ceci est appliqué dans les cas où une personne est gravement handicapée à la suite d’une vaccination contre certaines maladies. L’option est là pour 19 vaccins, dont les vaccins Covid-19.

L’Organisation mondiale de la santé, d’autre part, a un « programme d’indemnisation sans faute » pour 92 pays à revenu faible et intermédiaire. Le programme peut aider en cas d’événements indésirables rares mais graves liés aux vaccins distribués par COVAX et est applicable jusqu’en juin 2022.

