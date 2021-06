Indemnité de voyage de la 7e commission salariale : avant la hausse du DA, le gouvernement de Modi modifie le délai d’AT pour les employés à la retraite du gouvernement central

in

Limite de temps pour l’allocation de voyage de la 7e Commission des salaires (dernières nouvelles aujourd’hui) : avant la hausse prévue de l’allocation de cherté (DA) et de l’allégement de la cherté (DR) respectivement pour les employés du gouvernement central et les retraités, le gouvernement de l’Union a prolongé le délai de soumission des demandes de voyage Allocation (TA) à la retraite de 60 jours à 180 jours suivant la date d’achèvement du voyage. Cependant, le délai de soumission de la demande d’assistance technique pour les tournées, les transferts et la formation restera de 60 jours, Département des dépenses. Le ministère des Finances a déclaré dans un mémorandum du bureau (MO).

Auparavant, le 0.M. en date du 13 mars 2018 avait modifié le délai de soumission des demandes d’AT en tournée/transfert/formation/voyage à la retraite à 60 jours à compter d’un an, suivant la date d’achèvement du voyage.

Cependant, le département a reçu plusieurs soumissions concernant la prolongation du délai de soumission des demandes d’assistance technique pour les déplacements effectués par les employés retraités et leurs familles pour se rendre dans leur ville natale/lieu d’installation après la retraite, car les fonctionnaires retraités rencontrent des difficultés lorsqu’ils réclament remboursement de l’AT à la retraite dans un délai de soixante jours à compter de la fin de leur voyage.

« La question a été examinée dans ce département et en modification partielle de l’OM de ce département de numéro pair en date du 13.03.2018, il a été décidé que le délai de soumission des demandes d’AT sur la retraite est modifié de 60 jours à 180 jours ( six mois), suivant la date d’achèvement du voyage », a déclaré l’OM du DOE en date du 15 juin 2021. Il a ajouté que le “délai pour la soumission d’une demande d’assistance technique en tournée, transfert et formation restera de 60 jours”.

Selon le DoE, les nouvelles ordonnances de demande d’AT à la retraite entreront en vigueur à compter de la date d’émission de l’ordonnance (c’est-à-dire le 15 juin 2021). Cependant, les réclamations non réglées en raison du délai de 60 jours en termes de 0.M. du 13.03.2018 sur le sujet, peut-être réexaminé par le ministère/département concerné.

L’assistance technique et les autres indemnités aux employés du gouvernement central sont fournies conformément aux recommandations de la 7e Commission des salaires.

