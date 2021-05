Indépendance de l’Écosse EN DIRECT: Sturgeon va prendre la tête avec le vote malgré les affirmations «imprudentes» du Premier ministre | Politique | Nouvelles

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré à Boris Johnson qu’un deuxième vote pour l’indépendance était une «question de quand, pas si», alors que le Premier ministre affirmait que cette décision déchirerait le pays. Le Parti national écossais (SNP) a fait part de sa volonté de se livrer à une bataille constitutionnelle et de sa volonté d’affronter M. Johnson.

Points forts

Le Parti national écossais est sorti victorieux des dernières élections législatives, réclamant un siège de moins qu’une majorité globale.Le SNP et les Verts écossais ont uni leurs forces pour revendiquer la majorité absolue.Le premier référendum sur l’indépendance écossaise a vu les Écossais voter contre l’indépendance de 55 à 45% .Mme Sturgeon a déclaré que sa priorité était la pandémie de coronavirus – mais a toujours l’intention de tenir un référendum sur l’indépendance une fois la crise sanitaire passée.

Mise à jour de 9h23: Gordon Brown affirme que les Ecossais sont “plus écossais que britanniques”

L’ancien Premier ministre a déclaré à la BBC que de nombreuses personnes en Ecosse se considéraient “plus écossaises que britanniques”.

Il a dit: “Vous voyez ce qui s’est passé en Ecosse, c’est que les gens partent du principe de Londres que c’est 50/50.

«Cinquante pour cent attachés à l’indépendance, 50 pour cent teints dans les syndicalistes de la laine, ce n’est pas l’Écosse que je vois.

«Le milieu de l’Écosse qui représente environ 40 pour cent des Écossais, ils sont certainement plus écossais que britanniques.

“Ils préfèrent évidemment Nicola Sturgeon à M. Boris Johnson.”

Mise à jour de 8 h 57: Jacob Rees-Mogg a déclaré que le référendum de 2014 avait pris une décision pour «l’heure» mais pas «pour l’éternité»

Le chef de la Chambre des communes a affirmé que la décision de David Cameron d’accepter un référendum en 2014 était «très appropriée».

S’exprimant à l’heure de Westminster, M. Rees-Mogg a déclaré: «Je pense que David Cameron a été extrêmement sage lors du référendum de 2014 d’accepter fondamentalement tout ce que le SNP voulait – alors ils ont obtenu les votes à 16 ans, ils ont pu poser la question – parce que ils ne pouvaient alors pas dire par la suite que ce vote était injuste, qu’il était truqué ou biaisé de quelque façon que ce soit contre eux et cela me semble avoir été un référendum très approprié et il a pris une décision pendant un certain temps.

Cependant, il a ajouté “inévitablement, il n’a pas pris de décision pour toute l’éternité”.

Mise à jour de 8h43: le PM est invité à refuser la demande de référendum

M. Johnson devrait refuser les demandes de Mme Sturgoen pour un deuxième référendum sur l’indépendance selon un sondage des lecteurs d’Express.co.uk.

Au total, 55% des 11 853 électeurs ont déclaré que M. Johnson devrait rejeter complètement l’idée.

Cependant, 33%, soit 3 877 lecteurs, ont déclaré que le Premier ministre devrait appeler à un référendum immédiatement.

Mise à jour de 8 h 35: Susanna Reid claque Ian Blackford pour une réclamation référendaire

Susanna Reid de Good Morning Britain s’est prononcée aujourd’hui contre Ian Blackford du SNP après avoir affirmé que la victoire du parti était un mandat pour un deuxième vote référendaire sur l’indépendance de l’Écosse.

Mme Reid a déclaré: «Il semble que les gens ont voté pour les dirigeants qui ont été en charge.

«Nous l’avons vu avec Labour au Pays de Galles, nous l’avons vu avec Boris Johnson en Angleterre et nous l’avons vu avec Nicola Sturgeon en Ecosse.

“Ce n’était pas un vote pour l’indépendance, les sondages montrent maintenant un soutien écrasant pour l’indépendance.”

Mise à jour de 8h22: Nicola Sturgeon dit à Boris Johson que le référendum sur l’indépendance écossaise aura lieu

Le Premier ministre écossais a déclaré au Premier ministre qu’il était «absurde et complètement scandaleux» que le gouvernement britannique prenne des mesures juridiques pour empêcher un référendum.

Elle a dit qu’il s’agissait de «l’Écosse choisissant son propre avenir».

Mise à jour de 8h: la candidature à l’indépendance face à la réaction du Premier ministre Boris Johnson

Il a dit que parler de “déchirer notre pays” serait “irresponsable et imprudent”.

Avant les élections, des rapports ont fait surface affirmant que M. Johnson était prêt à intenter une action en justice pour annuler un deuxième vote référendaire.

Cette action en justice pourrait voir le Premier ministre porter le SNP devant la Cour suprême pour empêcher le parti de tenir unilatéralement un vote référendaire.

Le gouvernement pourrait agir sur des conseils juridiques remontant à 2011, ce qui implique que le Parlement écossais ne peut pas procéder à un référendum sans l’approbation du Parlement britannique selon The Telegraph.

Une source gouvernementale a déclaré à la publication: «Si ce sont les cartes qu’ils jouent, je ne pense pas que le gouvernement britannique puisse rester assis et ne rien faire.»