Indépendance écossaise: Curtice met en garde contre les espoirs de la majorité du SNP anéantis avec le plan risqué de Salmond | Politique | Nouvelles

Alex Salmond a confirmé que son nouveau parti, le parti Alba, chercherait à se présenter sur des listes régionales pour « combler un vide » que le SNP n’a pas été en mesure de combler lors des récentes élections. L’ancien premier ministre écossais a insisté sur le fait que la prise de contrôle des sièges régionaux renforcerait le mandat de Nicola Sturgeon pour un nouveau référendum sur l’indépendance écossaise si le SNP remportait la majorité en mai. Mais l’expert en sondages John Curtice a noté que la stratégie de Mme Salmond pourrait se retourner contre nous et rendre plus difficile pour Mme Sturgeon d’obtenir la majorité globale dont elle a besoin.

S’adressant à Times Radio, le professeur Curtice a déclaré: «En fait, plutôt que de nombreux MSP de différents partis, la position des partis de l’indépendance pourrait-elle être plus forte si l’un de ces partis, à savoir le SNP, dispose à lui seul d’une majorité globale.

«La difficulté pour le SNP est que oui, bien sûr, pour la plupart, il est peu probable qu’ils remportent des sièges de liste dans la plupart des régions.

« Cependant, il y a deux régions où il l’a fait la dernière fois et il pourrait le faire à nouveau – le sud de l’Écosse et la région des Highlands. »

Il a poursuivi: « Le fait est que là où les sondages en sont pour le moment, il y a environ 50 à 50 chances d’une majorité globale du SNP et pour que cela se réalise, ils doivent probablement décrocher deux ou trois sièges de liste dans ces deux. Régions.

« En se plaçant donc sur la liste, M. Salmond rend potentiellement plus difficile pour le SNP d’obtenir une majorité globale. »

Bien que M. Salmond ait insisté sur le fait qu’il était prêt à soutenir le SNP dans sa tentative d’obtenir un mandat pour une nouvelle indépendance écossaise, Nicola Sturgeon a remis en question la « pertinence » du retour de son prédécesseur sur la scène politique.

S’exprimant depuis la campagne électorale, Mme Sturgeon a déclaré: « Je ne prends aucun plaisir à dire cela, mais je pense qu’il y a des questions importantes sur l’opportunité de son retour à la fonction publique étant donné les préoccupations qui ont été soulevées au sujet de son comportement précédemment, mais c’est pour les électeurs. pour juger et décider.

« C’est une élection. Nous vivons dans une démocratie. Pour ma part, dans cette campagne, je me concentre sur les intérêts du pays. »

Interrogée sur les affirmations d’Alex Salmond au sujet de son parti Alba arrachant une « supermajorité » bien qu’elle n’ait été lancée que cette année, Mme Sturgeon a déclaré: « Je connais très bien Alex Salmond. Il fait de grandes déclarations qui souvent ne résistent pas à un examen minutieux. .

« Alex Salmond est un joueur. C’est ce qu’il aime faire. Mais ce n’est pas le moment de jouer avec l’avenir du pays. »

Le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, a accusé les travaillistes écossais et les démocrates libéraux « d’ignorer l’éléphant dans la salle » en refusant de former une coalition unioniste

M. Ross a appelé les partis unionistes à former une alliance dans le but de réduire les chances que des candidats favorables à l’indépendance obtiennent des sièges aux élections de Holyrood.

M. Ross a déclaré: « Ils ignorent l’éléphant dans la salle que si nous conviendrons tous que l’accent doit être mis sur notre rétablissement de Covid-19 et la reconstruction de la pandémie, nous ne pouvons pas le faire tant que les nationalistes sont déterminés à nous emmener à travers un autre référendum sur l’indépendance qui divise et qui nuit.

«Il est naïf à l’extrême d’Anas de suggérer que nous pouvons d’une manière ou d’une autre ignorer la menace posée par le SNP et le parti Alba.

«Nous devons nous concentrer sur la traversée de la pandémie de santé et la prise en charge de l’urgence qui suivra, et que le Parlement écossais se concentre à 100% sur notre rétablissement et notre reconstruction.

«Les nationalistes veulent nous ramener à la division du passé. Tous les partis pro-britanniques doivent le reconnaître et c’est pourquoi je continue à proposer aux travaillistes écossais et aux libéraux démocrates écossais de travailler avec nous.

« Nous ne sommes pas d’accord sur tout, nous ne serons jamais d’accord sur tout, mais nous devrions être d’accord sur la menace que les nationalistes représentent pour l’Écosse et le reste du Royaume-Uni. »