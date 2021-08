Indépendance écossaise EN DIRECT : Sturgeon a averti que la « coalition du chaos » du SNP risquait « 100 000 emplois » | Royaume-Uni | Nouvelles

Un accord formel rejoignant le SNP et le parti des Verts écossais pourrait être soumis au cabinet de Mme Sturgeon dès la semaine prochaine, selon le Guardian.

Les partis politiques auraient été bloqués dans des négociations depuis que le SNP n’a pas obtenu la majorité globale à Holyrood d’un seul siège le 6 mai.

En cas de succès, les membres indépendantistes du parlement écossais se situeraient à 72, soit sept de plus que les 65 nécessaires.

Cependant, les Verts se sont engagés à « éliminer progressivement » le pétrole et le gaz de la mer du Nord – une entreprise qui risque de créer plus de 100 000 emplois.

Le secrétaire fantôme conservateur écossais pour Net Zero, l’Énergie et les Transports, Liam Kerr, a fait rage : « La perspective d’une coalition SNP-Verts du chaos est terrifiante pour les 100 000 travailleurs et leurs familles dans notre industrie pétrolière et gazière.

« Le gouvernement SNP travaille main dans la main avec un parti qui est heureux de voir des milliers de familles qui travaillent dur perdre leur emploi en raison de leurs priorités.

“Ils se soucient plus de leurs griefs séparatistes et idéologiques que des emplois en Écosse et de notre économie et de notre reprise au sens large.”

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a déclaré que les informations selon lesquelles les deux parties étaient sur le point de parvenir à un accord “confirment les soupçons de longue date selon lesquels les Verts écossais ne sont qu’une succursale du SNP”.

Le gouvernement britannique a déjà engagé 16 milliards de livres sterling afin de soutenir le secteur de la transition de la mer du Nord vers des technologies plus propres et plus vertes.

