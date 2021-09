Indépendance écossaise EN DIRECT: Sturgeon giflé avec un projet de loi d’austérité de 85 milliards de livres sterling – nouveau rapport | Politique | Nouvelles

La majorité des problèmes dans les hôpitaux et les services d’ambulance écossais ne sont pas dus à Covid, a déclaré un chirurgien de haut niveau.

Le professeur Michael Griffin, président du Royal College of Surgeons of Edinburgh, a averti que l’Écosse avait “un véritable problème de main-d’œuvre dans le NHS et dans les services sociaux” qui doit être résolu et qu’il provoque un “cercle vicieux” affectant toutes les parties de la santé service.

Ses commentaires interviennent un jour après que Nicola Sturgeon a déclaré que la crise était “en grande partie causée par la pression de Covid” et que le gouvernement écossais a officiellement demandé l’aide de l’armée pour soutenir le service d’ambulance.

“Ce n’est pas seulement dû à Covid”, a déclaré le professeur Griffin, ajoutant que la pandémie est responsable de “probablement 30 à 40% des problèmes que nous constatons”.

Il a déclaré: “Avec la réduction des chirurgies électives dans de nombreux conseils de santé à travers l’Écosse, ce n’est pas seulement Covid.

“Cela a une contribution importante, mais il y a d’autres facteurs multiples impliqués et c’est une situation assez complexe.

“Nous avons des absences du personnel pour cause de maladie, de recrutement et d’isolement, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de doter certains domaines.

« Il y a un réel problème à faire sortir les patients des hôpitaux pour le moment et à les faire entrer dans les services sociaux, car il y a une crise de la main-d’œuvre dans les maisons de soins qui cause des problèmes et des blocages de lits.

« Si les lits d’hôpitaux sont tous pleins, il est extrêmement difficile pour les chauffeurs d’ambulance d’amener leurs patients à l’hôpital, sur des chariots, dans des A&E et dans des lits s’ils ont besoin d’être hospitalisés.

« C’est un peu un cercle vicieux.

Il a décrit le plan de relance et les propositions de centres de diagnostic du gouvernement écossais comme de “très bons pas en avant”.

Mais il a ajouté: “Ils ne nous seront d’aucune utilité à court terme à moins que nous ne puissions les doter et pour le moment, nous manquons beaucoup de personnel infirmier pour pouvoir les doter.

“C’est très bien d’avoir des chirurgiens et des anesthésistes, mais si nous n’avons pas l’équipe chirurgicale étendue et le personnel infirmier essentiel et les autres travailleurs de la santé, nous ne pouvons pas réellement faire notre travail.”