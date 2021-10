Indépendance écossaise : la fureur écossaise se moque alors que les conseils ont plus de drapeaux britanniques que les Saltiers | Royaume-Uni | Nouvelles

Le National – le premier quotidien d’Écosse à soutenir l’indépendance de l’Écosse – a utilisé une demande d’accès à l’information pour demander aux 32 conseils combien de drapeaux nationaux ils ont en usage et en stockage le 26 août. Les trois quarts ont fourni une ventilation de leur nombre, quatre ont dit qu’ils ne détenaient pas l’information tandis que les quatre autres n’ont pas répondu. Mais parmi les 24 qui ont répondu, l’analyse ne fait pas bonne lecture des nationalistes, car les conseils avaient 151 drapeaux de l’Union contre 135 drapeaux sautoir.

Les Scottish Borders se sont avérés avoir le plus grand nombre total de drapeaux (47) et le plus grand nombre de drapeaux de l’Union (29).

Les Orcades ont 20 drapeaux de l’Union, Argyll et Bute suivent avec 15 tandis que Moray, dont le chef conservateur écossais et partisan pro-Union Douglas Ross est le député, a le plus grand nombre de Saltiers (20).

L’analyse a révélé que 11 conseils ont le même nombre de drapeaux de l’Union et de sautoirs.

Outre Argyll et Bute (15 chacun), l’Aberdeenshire a 10 de chaque drapeau et Dundee sept de chacun.

Le Clackmannanshire et le South Lanarkshire n’ont chacun qu’un seul drapeau.

Shetland avait cinq drapeaux de l’Union et seulement deux sautoirs, North Ayrshire a un drapeau de l’Union pour deux sautoirs, tandis que d’un autre côté, South Ayrshire a un sautoir pour deux drapeaux de l’Union.

La découverte stupéfiante des conseils écossais ayant plus de drapeaux britanniques que Saltiers a stupéfié les nationalistes sur les réseaux sociaux.

Mais cette fureur a été brutalement déchirée par les unionistes, avec l’utilisateur de Twitter @christiancalgie écrivant : « Le nationalisme est une sacrée drogue.

LIRE LA SUITE: Lord Frost ravage les attaques de l’UE contre la Grande-Bretagne libre du Brexit

@PaulaDocherty5 a ajouté: « Eh bien, Sturgeon aurait dû avoir le drapeau écossais au lieu de gaspiller de l’argent pour les drapeaux de l’UE. »

Le gouvernement écossais établit des directives sur les drapeaux pouvant être hissés sur ses propres bâtiments gouvernementaux et à quel moment cela devrait se produire.

Par exemple, le drapeau du sautoir doit être arboré le jour de la Saint-André, tandis que le drapeau de l’Union est utilisé pour le jour du Souvenir.

Le guide se lit comme suit : « Sur les bâtiments qui n’ont qu’un seul mât ; les drapeaux arc-en-ciel, du Commonwealth, européen, de la fierté autiste, de la Journée des forces armées, du Red Ensign, des transgenres et de la Journée mondiale du sida doivent être hissés.

« Lorsqu’un bâtiment a deux ou plusieurs mâts de drapeau, le sautoir doit également être utilisé. »

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon et le SNP au pouvoir vont de l’avant avec les plans d’un référendum sur l’indépendance écossaise.

Ceci malgré le fait que le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait que le résultat du vote référendaire de 2014 doit être maintenu et qu’il s’agissait d’un « événement unique dans une génération ».

Il y a plus de sept ans, les Écossais ont voté avec une marge de 55 % contre 45 % contre l’indépendance.