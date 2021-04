Indépendance écossaise POLL: Esturgeon devrait-il être forcé d’admettre le coût réel de la scission du Royaume-Uni? | Politique | Nouvelles

Andrew Marr et Nicola Sturgeon se disputent l’indépendance

Mme Sturgeon, la dirigeante du SNP, a été vigoureusement interpellée sur le sujet par Andrew Marr de la BBC hier, qui lui a demandé: “Le SNP a-t-il modélisé l’impact de l’indépendance sur les revenus des peuples?” En réponse, elle a admis: “Pas encore.” Nous ferons tout cela, comme nous l’avons fait en 2014, à l’approche d’un référendum sur l’indépendance. Nous ferons cela alors.

Tu me demandes de mettre la charrue plutôt avant les bœufs Nicola Sturgeon

Pressée de savoir pourquoi, Mme Sturgeon a ajouté: «Parce que cela tiendra compte de toutes les informations financières et économiques à jour.

«Si nous avions fait cela, par exemple, il y a un peu plus d’un an avant que la pandémie de Covid ne frappe, alors cette modélisation serait désuète maintenant parce que le monde a été bouleversé.

«Vous me demandez de mettre la charrue plutôt avant les bœufs.

Bien qu’il ait déclaré que les coûts seraient exposés avant un vote pour l’indépendance, l’élection du 6 mai est traitée par le SNP comme un vote de facto sur la tenue ou non d’un scrutin, une majorité pure et simple étant considérée comme un mandat.

Nicola Sturgeon devrait-il admettre le coût réel de l’indépendance? (Image: GETTY)

Mme Sturgeon a également rejeté catégoriquement les comparaisons avec la campagne Leave, qui a été critiquée à la veille du référendum sur le Brexit de 2016 pour ne pas offrir une analyse similaire de l’impact économique sur le Royaume-Uni de la sortie de l’UE.

Elle a déclaré: «Ils étaient en négociation avec l’UE, en train d’imposer un Brexit dur sans l’avoir fait.

«Je parle d’un référendum dans le futur où les gens auront le choix et, lorsque nous leur demandons de faire ce choix, il serait honteux pour quelqu’un dans ma position de ne pas divulguer cette information.

“Vous comparez des pommes et des poires, franchement, en fonction des deux positions que vous mettez en avant.”

JUST IN: taux de mortalité Covid de l’UE 15 fois supérieur à celui du Royaume-Uni – rapport

Nicola Sturgeon est grillé par Andrew Marr hier (Image: BBC)

Pendant ce temps, écrivant dans The Observer, Mme Sturgeon a déclaré: «S’il y a une majorité au parlement écossais après cette élection pour un référendum sur l’indépendance, alors l’Écosse doit avoir la chance de remettre la reprise entre les mains de l’Écosse.

“Il serait insoutenable que le gouvernement britannique cherche à le bloquer.”

Faisant référence au refus de l’ancien président américain d’accepter sa défaite face à Joe Biden en novembre, elle a ajouté: “ Pour eux, essayer d’intenter une action en justice, comme cela a été suggéré, reviendrait à demander à un tribunal d’annuler efficacement le résultat d’une action libre et équitable. élection démocratique.

“Ce serait un look épouvantable pour n’importe quel Premier ministre. Cela n’a pas fonctionné pour Donald Trump et cela ne fonctionnait pas pour Boris Johnson.”

Douglas Ross, chef des conservateurs écossais (Image: GETTY)

Ian Murray, secrétaire écossais de l’ombre du Labour (Image: GETTY)

Douglas Ross, le chef des conservateurs écossais, fait partie de ceux qui ont pris pour cible Mme Sturgeon pour son refus de proposer des chiffres précis.

S’exprimant hier, il a déclaré: “De l’aveu même de Nicola Sturgeon, le SNP n’a aucune idée de l’impact économique de l’indépendance.”

S’exprimant également hier, Pamela Nash, directrice générale de l’Ecosse à Union, a déclaré: «Alors que chaque pays est confronté à d’énormes pressions financières, en tant que membre du Royaume-Uni, nous avons pu dépenser des milliards pour protéger les emplois et notre NHS.

«En tant que nouveau pays sans antécédents de crédit, une Écosse distincte serait frappée par des taux d’emprunt défavorables qui auraient des conséquences durables sur les dépenses publiques.

De nombreux analystes ont averti que l’indépendance de l’Écosse pourrait être coûteuse (Image: GETTY)

«Il est temps de faire preuve d’honnêteté de la part du SNP – l’adhésion à l’UE ne serait pas garantie et nécessiterait des réductions massives pour les écoles et les hôpitaux, de fortes hausses d’impôts et la création d’une frontière dure avec l’Angleterre.»

Le secrétaire de Shadow Scotland, député travailliste Ian Murray a déclaré: «Alors que les économistes avertissent que l’Écosse se dirige vers une crise de l’emploi, il est imprudent au-delà de l’imagination d’appeler à un référendum pendant notre reprise.

«Mais entendre la manière désinvolte avec laquelle Nicola Sturgeon rejette ces experts indépendants qu’elle aime tellement citer lorsqu’ils sont d’accord avec elle et son incapacité à répondre à l’une des questions difficiles sur la séparation – des effets sur le revenu à la frontière – joue vite. et lâche avec l’avenir des gens.

«L’Écosse mérite mieux que cela. Le Parti travailliste écossais est opposé à l’indépendance et à un deuxième référendum.

Mme Sturgeon a déclaré que toute tentative de bloquer un référendum laisserait M. Johnson ouvert à des comparaisons avec Donald Trump (Image: GETTY)

«Si vous voulez un pays concentré sur ce qui nous unit, pas sur ce qui nous divise, utilisez votre deuxième vote, sur le bulletin de vote pêche, pour soutenir le plan de relance national d’Anas Sarwar et Labour.»

Dans une analyse publiée plus tôt ce mois-ci sur le site Web Briefings for Britain, le professeur d’économie de City, Université de Londres, David Blake, a affirmé que le rêve d’indépendance de Mme Sturgeon coûterait à l’Écosse 26 milliards de livres sterling par an, soit plus de 4750 livres sterling par habitant.

Le professeur Blake a déclaré à Express.co.uk: «Le Royaume-Uni vient de connaître une réduction de 10% de son PIB grâce à Covid. La plus forte chute en 300 ans. «L’économie britannique va rebondir.

«L’indépendance écossaise signifie une réduction permanente du PIB de 15%, soit 50% de plus que Covid. L’économie écossaise ne s’en remettra jamais. »