Indépendance écossaise: Sturgeon a averti les Écossais face à une augmentation de 250 £ des factures dans le cadre du rêve SNP | Politique | Nouvelles

Sam Taylor, directeur général du groupe de réflexion Pro-Union These Islands, a émis l’hypothèse que les personnes vivant en Écosse verraient leur pouvoir d’achat baisser de 250 £ par an si le pays quittait le Royaume-Uni. Selon le dernier rapport de These Islands, les factures d’électricité dans une Écosse indépendante augmenteraient d’environ 35 %, soit 250 £ supplémentaires par an sur la facture moyenne.

L’organisation a déclaré que l’Écosse exporte actuellement d’énormes quantités d’électricité vers l’Angleterre et le Pays de Galles, pour lesquelles le pays reçoit des subventions nettes et des flux de soutien substantiels.

M. Taylor a écrit dans le Times : « Divers mécanismes de subvention complètent – ​​ou garantissent – ​​le prix auquel la production peut être vendue à un niveau offrant un rendement adéquat.

« Les coûts de ces subventions sont socialisés chez tous les payeurs de factures britanniques. »

Le rapport indique également que 40 % des dépenses du Royaume-Uni en matière de transmission devraient avoir lieu en Écosse au cours des cinq prochaines années.

L’Écosse produit en fait plus d’électricité qu’elle n’en consomme, y compris une quantité substantielle à partir de combustibles fossiles et d’énergie nucléaire.

En 2019, les énergies renouvelables représentaient 61 % de l’électricité produite en Écosse, le nucléaire 25 % et le gaz et le pétrole 13 %.

Le groupe de réflexion estime que le flux net annuel vers l’Écosse s’élève à au moins 1,2 milliard de livres sterling par an, d’où l’augmentation de 250 livres sterling des factures d’énergie par an pour les Écossais.

Le défenseur de l’Union a déclaré que le Royaume-Uni ne continuerait jamais à investir en Écosse à un tel point si le pays quittait le Royaume-Uni.

En 2014, le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a publié un communiqué officiel qui déclarait : « En cas d’indépendance, le marché intégré GB ne pourrait pas continuer sous sa forme actuelle.

« Lorsqu’il achète du pouvoir à un État écossais indépendant, il est peu probable que le Royaume-Uni continue d’être prêt à continuer à apporter des contributions financières supplémentaires à ce qui serait un pays distinct, au-delà du prix du marché pour l’énergie en question. »

Le gouvernement britannique avait précédemment affirmé que « rester au Royaume-Uni réduirait les futures factures d’énergie des ménages écossais jusqu’à 189 £ par an ».

Le professeur Euan Phimister, de l’Université d’Aberdeen, a expliqué avant le référendum sur l’indépendance écossaise de 2014 qu’une augmentation des factures énergétiques est inévitable en Écosse et au Royaume-Uni dans son ensemble à la suite d’un vote sur l’indépendance.

Il a déclaré à la BBC : « Les factures vont augmenter dans tous les cas en raison de l’augmentation des subventions aux énergies renouvelables et au nucléaire (dans le cas du Royaume-Uni), du remplacement des infrastructures et des centrales électriques qui sont déconnectées en raison des réglementations environnementales. De combien ils vont augmenter est finalement incertain.

Pour résoudre le problème, l’Écosse pourrait échanger son électricité renouvelable avec les États membres de l’UE afin de compenser les coûts de soutien aux énergies renouvelables.

L’Écosse produit actuellement de l’électricité renouvelable équivalente à sa consommation annuelle, mais une partie de celle-ci est exportée, ce qui signifie qu’elle utilise également des quantités importantes d’électricité non renouvelable.

En 2020, 56 % de l’électricité consommée en Écosse provenait de sources renouvelables.