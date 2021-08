Le Premier ministre Modi a lancé un appel de clairon pour « Sabka Prayas » avec « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas » pour la construction d’une nouvelle Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dimanche que l’Inde devait avancer de nouveaux engagements pour les 25 prochaines années, tout en lançant un appel clair à “Sabka Prayas” avec “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas” pour construire une nouvelle Inde.

Il a également décrit les plans clés de son gouvernement au cours des deux prochaines années, qui ont été marqués comme “Azadi ka Amrit Mahotsav”. Il comprend une gamme de dispositifs et de programmes visant à développer plusieurs secteurs et à élever la classe défavorisée de la société.

« Amrut Kaal durera 25 ans. Cependant, nous ne devons pas attendre 25 ans pour atteindre nos objectifs. Il faut se mettre au boulot tout de suite ! La nation doit changer et nous devons également changer en tant que citoyens en fonction des temps qui changent », a déclaré le Premier ministre.

« Azadi Ka Amrit Mahotsav » est l’initiative du gouvernement pour marquer les 75 ans de l’indépendance de l’Inde, un hommage aux combattants de la liberté et à la lutte pour la liberté. Une série d’événements sont organisés à travers le pays pour marquer l’occasion.

Voici les principaux plans annoncés par PM Modi :

Objectif de devenir « énergétiquement indépendant » d’ici 2047 grâce à un mélange de mobilité électrique, d’économie basée sur le gaz, de dopage d’éthanol dans l’essence et de faire du pays une plaque tournante de la production d’hydrogène. « Pour que l’Inde progresse, pour Atmanirbhar Bharat, l’indépendance énergétique est l’appel de l’heure. L’Inde doit s’engager à devenir indépendante sur le plan énergétique d’ici l’année où nous célébrons le 100e anniversaire de l’indépendance », a-t-il déclaré. La feuille de route pour l’Inde « indépendante de l’énergie » consiste à accroître l’utilisation du gaz naturel dans l’économie, en mettant en place un réseau de GNC et un réseau de canalisations de gaz naturel à travers le pays, en mélangeant 20 % d’éthanol dans l’essence et la mobilité électrique. Mise en place d’un réseau national d’hydrogène Mission visant à faire de l’Inde la nouvelle plaque tournante mondiale de l’hydrogène vert et son plus grand exportateur. La réservation est assurée pour les Dalits, les ST, les pauvres de la catégorie arriérée et générale, a déclaré le Premier ministre Modi et annoncé que le gouvernement fortifierait le riz distribué aux pauvres via différents programmes. comme le repas de midi pour tenter de résoudre le problème de la malnutrition.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.