Independence Day 1964 et le premier numéro 1 des Beach Boys

C’est l’un de ces beaux faits poétiques que le groupe qui en est venu à représenter l’esprit de l’Amérique a eu son premier numéro 1 américain le jour de l’indépendance. Le Billboard Hot 100 du 4 juillet 1964 montrait les garçons de la plage grimper au sommet du classement avec “I Get Around”.

La chanson qu’il a remplacé au sommet était l’un des premiers non-Beatles best-sellers de l’invasion britannique de cette année-là, “A World Without Love” de Peter & Gordon. Cela s’est écrasé au n ° 6 alors que “I Get Around” a grimpé de 2-1 dans sa septième semaine de classement, devant “My Boy Lollipop” de Millie, qui a bondi de 4-2. C’est un autre anniversaire marquant dans la carrière des Beach Boys, dont l’héritage musical brille toujours comme le 4 juillet lui-même. Nous offrons une liste de lecture spéciale avec de la musique préférée de “America’s Band” dans l’esprit du Jour de l’Indépendance. Il est complété par une foule d’autres morceaux sur le thème du 4 juillet, par tout le monde de Donna l’été à Jardin sonore.

« I Get Around » est sûrement l’un des plus grands hymnes à l’exubérance des adolescents jamais enregistrés (« Je dois trouver un nouvel endroit où les enfants sont branchés ! »). Il faisait également partie de l’un des meilleurs singles recto-verso de cette époque ou de n’importe quelle autre époque, associé au tout aussi immortel “Don’t Worry Baby”. Son arrivée au n°1 aux États-Unis a mis fin à une longue période d’attente pour les Beach Boys qui comprenait quatre précédents succès dans le Top 10 avec « Surfin’ USA », « Surfer Girl », « Be True To Your School » et « Fun, Amusant, amusant. C’était aussi leur percée au Royaume-Uni, grimpant à la 7e place. Cela a été aidé dans une large mesure par l’approbation enthousiaste de Mick Jagger lorsque les cinq Pierres qui roulent est apparu sur le panel britannique Juke Box Jury.

