Independent Spirit Awards 2021: Répartition de la mode – WWD

La saison des récompenses virtuelles s’achève peut-être cette semaine, mais les célébrités apportent toujours leur A-game pour leurs looks sur le tapis rouge.

Les Independent Spirit Awards 2021 de jeudi soir, qui célèbrent des émissions de télévision et des films indépendants, ont virtuellement réuni des nominés tels que Carey Mulligan, Elle Fanning, Viola Davis, Julia Garner, Maria Bakalova et d’autres qui se tournaient vers des looks personnalisés, couture et prêt-à-porter par des maisons de design comme Prada, Miu Miu, Dior et Vivienne Westwood.

Fanning, qui a été nominée pour la meilleure performance féminine dans une nouvelle série scénarisée pour son rôle dans «The Great», a suivi sa robe Gucci personnalisée d’inspiration royale aux Golden Globes 2021 avec un regard tout aussi accrocheur lors de la cérémonie de remise des prix d’hier soir. . L’actrice portait une robe lilas irisée personnalisée avec une taille froncée et des détails de perles par Vivienne Westwood.

Plusieurs autres célébrités ont choisi la voie personnalisée pour les Independent Spirit Awards 2021, notamment Garner, qui portait une robe grise ornée de plumes et de cristaux Swarovski de Prada; Davis, qui portait un tailleur jupe multicolore de Loewe, et Mulligan, qui portait un tailleur en mohair vert foncé de Prada.

Les célébrités masculines, qui se sont démarquées cette saison pour leurs looks de tapis rouge à la mode, ont également laissé leur empreinte aux Independent Spirit Awards. L’acteur «peu orthodoxe» Amit Rahav s’est tourné vers la collaboration Dior de Kim Jones avec l’artiste Kenny Scharf, vêtu d’une veste noire, d’une chemise à col montant en jersey multicolore, d’un pantalon blanc et d’une ceinture à motif Kenny Scharf avec un pompon. De plus, l’acteur de “I May Destroy You” Paapa Essiedu a résisté aux styles de vêtements traditionnels pour hommes et portait un costume bleu marine Prada sur un pull en cachemire rose.

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir plus de photos de tapis rouge des Independent Spirit Awards 2021.

