Independiente à égalité avec Défense et Justice mais reste leader

21/08/2021 à 7h33 CEST

. / Buenos Aires

Le Independiente égalé 0-0 avec Défense et Justice mais en plus de maintenir son record invaincu, il a réussi à conserver le leadership du tournoi argentin, après avoir entamé la septième journée du concours. Le ‘Rojo’ a ajouté son troisième match nul qui s’ajoute à quatre victoires pour rester le seul invaincu du championnat à totaliser 15 points et rester deux devant ses gardes : Estudiantes, Lanús, Aldosivi et Colón.

Dans une autre des réunions exceptionnelles de cette journée de vendredi, le Aldosívi dirigé par Fernando Gago a été imposé par 3-0 contre Colon avec des buts de Martín Cauteruccio (en double) et Federico Acevedo. En outre, Banfield et Estudiantes ont fait match nul 1-1, tandis que Sarmiento bat l’Atlético Tucumán 3-0 dans une journée qui aura un samedi avec cinq matchs où se démarquent la visite du Racing Club à Arsenal de Sarandí et la première de l’ère de Sebastián Battaglia à Boca Juniors contre le Patronato de Paraná.

Dimanche, pendant ce temps, le classique de Rosario se jouera entre Newell’s Old Boys et Rosario Central, le duel de San Lorenzo contre Argentinos Juniors et la traversée de Gimnasia contre River Plate.

Le tournoi argentin a, depuis les dernières éliminations de River Plate de la Copa Libertadores et Rosario Central de la Coupe d’Amérique du Sud, ses 26 participants sans compétition internationale contester ce titre local.