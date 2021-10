Independiente abandonne un nul contre le bas, mais reste leader en Equateur

19/10/2021 à 05:51 CEST

Les Indépendant de la Vallée a raté lundi l’occasion de prendre l’avantage sur ses poursuivants immédiats en Equateur, après la 1-1 nul de local devant l’une des colistas, le Couverture FC, même s’il continue de mener avec 21 points après la dixième journée de la deuxième phase du tournoi national. Le buteur argentin Jonathan Bauman Il a avancé à Independiente, à la 23e minute, dans ce qui semblait être une victoire, mais « l’équipe du thon », comme on dit aussi à Manta, a marqué le match nul grâce à l’attaquant. Roberto Ordonez, à la 76e minute.

Il s’agit du troisième résultat inattendu consécutif de l’Independiente, car à la huitième date, il a égalé 1-1 avec l’Université technique et au neuvième il a perdu 0-1 et invaincu lors de sa visite au 9 octobre, dans un ralentissement qui mettrait en péril votre intention de remporter la deuxième phase. Pour cette raison, il est toujours sous l’œil vigilant de l’Université catholique, avec 19 points ; Emelec, Liga de Quito et 9 octobre, avec 18 unités chacun ; la ville de Guayaquil, avec 16 ; Delfín et Barcelone, avec 15 chacun, bien que ce dernier avec un match en attente contre Aucas.

Católica a battu le populaire Aucas 1-2, qui s’est retrouvé avec 13 points; le vainqueur de la première phase, Emelec, bat Orense 1-0, qui est avec 14 points; La Ligue de Quito s’est inclinée 2-1 face à Macará, treizième (8), et Le 9 octobre a perdu 3-1 lors de sa visite au Deportivo Cuenca (Onze). Dans un autre résultat du dixième tour, Delfín a battu Barcelone 4-1 et l’a arrêté dans son empressement à conserver le titre qu’il détient depuis l’année dernière.

Le tableau des buteurs est dirigé par l’Argentin Bauman, avec 20 buts ; suivi de l’Équatorien Delfín John Jairo Cifuente, avec 15; et avec 14 ans l’Argentin Lisandro Alzugaray, de l’Université catholique. En revanche, Olmedo a perdu la catégorie tôt en l’absence de cinq dates pour la conclusion du tournoi en cours, après la défaite 4-2 contre Guayaquil City, tandis que Manta est avant-dernière du tableau cumulé des deux étapes, avec 20, et menacé aussi de perdre la catégorie.