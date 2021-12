Independiente del Valle remporte son premier titre en Equateur

13/12/2021 à 07:41 CET

. / Guayaquil

le Independiente del Valle a fait match nul 1-1 ce dimanche au milieu d’une averse torrentielle sur le terrain de Emelec et cela a suffi pour remporter le premier titre depuis sa promotion en première division en 2010, résultat d’une victoire 3-1 à l’aller. Le défenseur argentin Richard Schunke, à 8 minutes, a marqué pour Independiente del Valle et le milieu de terrain Dixon Arroyo pour Emelec à la 45 + 7 minutes. Bien que la réglementation locale de la concurrence prévoyait la suspension de la réunion pour cause de pluie et qu’il se joue dans les 24 heures suivantes, les autorités de contrôle, l’arbitre et la Pro League elle-même, qui organisait le tournoi pour la troisième saison, ont fait en sorte qu’un match soit joué.

Le défenseur argentin Schunke Il a profité d’un rebond à bout portant et a gonflé le filet d’Emelec après un corner que la défense locale n’a pas repoussé à la 8e minute.Ensuite, le milieu de terrain uruguayen Sebastián Rodríguez a raté l’occasion de tirer sur un penalty que le gardien Moisés a capté Ramírez, à la 34e minute, après un tir lâche. De plus, lorsque des minutes supplémentaires ont été jouées, l’arbitre Augusto Aragón a observé un penalty résultant d’un rebond de la main entre les défenseurs argentins Schunke et Mateo Caravajal, mais du VAR commandé par les Mexicains César Ramos et Oscar Macías, ils l’ont fait abandonner. Emelec a insisté et a marqué l’égalisation à la 7e minute de la seconde mi-temps avec une tête splendide du milieu de terrain Flux après un corner.

Le match a commencé au milieu d’une averse torrentielle, donc les bonnes conditions n’étaient pas en place, cependant, l’arbitre et les autorités de contrôle ont attendu la fin de la première mi-temps, puis ont attendu 50 minutes de plus pour la reprendre. Autant les joueurs des deux équipes ont essayé, autant il leur était difficile de dominer le ballon. L’un des buteurs d’Independiente, Junior Sornoza, a avancé le ballon, a déjoué le gardien de but et son tir est parti de côté, à cause du mauvais stade sur le terrain.

L’Independiente a réussi à devenir le dixième champion de football équatorien, sous la direction technique du Portugais Renato Paiva, lors de sa première année à la tête de l’équipe.