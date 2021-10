Independiente et Vélez attachent et cèdent du terrain

10/03/2021 à 04h19 CEST

Vélez Sarsfield a réalisé un nul 3-3 déchirant, dans un résultat qui s’est éloigné à la fois du différend d’un tournoi argentin, qui aura ce dimanche une nouvelle édition du superclassique entre River et Boca au stade Monumental.

Deux buts de Silvio Romero et le dernier d’Ayrton Costa ont marqué pour la visite, tandis que Juan Martín Lucero, Thiago Almada et l’Uruguayen Matías De los Santos l’ont fait pour le local dans un résultat qui a laissé ‘Rojo’ en 23 points et le ‘ Fortin’ à 21 ans, les deux loin du leader Talleres de Córdoba qui, avec un match en attente, compte 29 unités.

Dans une autre des réunions ce samedi, L’Atlético Tucumán et San Lorenzo ont égalisé sans but pour un résultat qui les a laissés tous les deux au milieu de tableau, dans la même situation que Platense et Board of Trustees après avoir également tiré à zéro.

Lanús, quant à lui, s’est hissé à la troisième place du classement après avoir gagné 2-1 ce vendredi contre le Central Córdoba, alors que dans l’autre match de la première journée de cette quatorzième journée, Unión s’est imposé 2-1 à domicile à Mar del Plata contre Aldosivi.

Les autres résultats le samedi à gauche lVictoire 1-0 à domicile de Huracán contre Arsenal de Sarandí et l’égalité de Godoy Cruz avec les Old Boys de Newell en deux buts.

Ce dimanche, River Plate, escorte de Talleres avec 27 unités, recevra Boca Juniors, qui compte 21 entiers, dans une nouvelle édition du superclassique argentin qui coïncide avec le retour du public dans les stades à 50% de la capacité après la levée partielle des restrictions dues à la pandémie de coronavirus.

De plus, le dimanche, Le Racing Club recevra un Estudiantes de La Plata montant, Rosario Central croisera avec Argentinos Juniors et Gimnasia affrontera Sarmiento de Junín.

Lundi, à la clôture de ce quatorzième jour, Défense et Justice mesureront les forces avec le leader Talleres de Córdoba et Colón sera local à Banfield.