Independiente met les pieds dans le huitième de l’Amérique du Sud

Independiente a battu Bahia 1-0 grâce à un but contre son camp ce mardi lors d’un match de la cinquième et avant-dernière journée du groupe B de la Coupe d’Amérique du Sud, et avec onze points il a mis les pieds en huitièmes de finale en laissant son rival brésilien deuxième du classement, avec huit. À sept minutes de la fin, le gardien Douglas Friedrich a réussi un centre avec ses poings, mais le ballon a frappé Thonny Anderson, qui était entré en seconde période, et s’est retrouvé à l’intérieur du but. L’Uruguayen Montevideo City Torque, troisième avec cinq points, jouera jeudi contre le Bolivien Guabirá, dernier avec 0.

Le premier jeu sans but du match de mardi était à onze minutes, quand une tête de Gilberto a effleuré le poteau. Peu de temps après, un seul tir de Sebastián Palacios a failli être transformé en but par une très faible réaction de Douglas Friedrich. Bahía a commencé à faire suffisamment de mérites pour marquer le premier but. Thaciano, à 23 ans, a connu une situation imbattable mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale. Le milieu de terrain d’Independiente Lucas González a été remplacé à la mi-temps en raison d’un problème musculaire. A sa place, Adrián Arregui entra.

Bahía a également dominé au cours de la seconde période et a atteint la zone rivale à plusieurs reprises, mais a échoué dans la définition. Juninho a dirigé deux fois dans la zone rivale mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. A 66 ans, Juninho de nouveau, de la tête, a failli marquer.

La seule fois où Independiente a dérangé les visiteurs, c’est avec le tir à mi-distance d’Alan Velasco, qui est entré en seconde période. La présence de Velasco, l’une des figures du parti, a profité à Rojo, qui a équilibré l’équilibre et a réussi à se tenir dans le champ rival. À sept minutes de la fin, Independiente a pu célébrer quand Thonny Anderson il a marqué un but contre son camp après une mauvaise réponse du gardien Douglas Friedrich.

Le dernier jour, Rojo accueillera Guabirá et Bahía à City Torque.

River Plate donne la surprise

Plaque de rivière c’est compliqué Peñarol le classement à la huitième de la Coupe d’Amérique du Sud en le battant ce mardi à Asunción par 2-1 et avec cela, il maintient des options pour le but que les Uruguayens caressent, pour qui le nul a suffi pour avancer dans le groupe E. Une victoire méritoire dans les Defensores del Chaco des Paraguayens, qui ont pris les devants au tableau de bord, avec un but d’Alex Garcete, et qu’ils ont fabriqué la deuxième des chaussures de Luis Caballero, ce qui a désactivé l’égalisation qu’Agustín Álvarez avait faite dans cette deuxième étape. Peñarol a 12 points dans la zone E et River Plate en a 10 et devra gagner le dernier match de la phase contre les Corinthiens brésiliens, qui en accumule 4, et attendre un trébuchement de la Charrúa, qui affrontera le Sport péruvien Huancayo, en bas et sans points.

Peñarol n’a pas pu résoudre le tour aujourd’hui quand il a atteint le but précoce à la neuvième minute avec une belle tête de Garcete dans un corner qui a battu Kevin Dawnson et contre une équipe qui a donné le ton pour cette première mi-temps en fonction de son match récurrent, la marque de l’entraîneur Celso Ayala: couvrant les espaces et avec un bloc de soutien qu’il a proposé en attaque avec l’expérience de Dionisio Pérez , 34 ans.

Les hommes de José Larriera étaient débordés à ce moment-là en raison de leurs inexactitudes et sans savoir comment jouer le rival. Ce n’est que dans les dernières minutes de la première période qu’ils ont réussi à créer un danger dans la zone de gauche, la plus vulnérable des Paraguayens, avec la connexion occasionnelle entre Joaquín Piquerez et Facundo Torres. Sa seule chance claire de marquer dans le 45e était en charge de Pablo Ceppelini, qui avait l’égalisation et a fait briller le gardien Gustavo Serdan en dégageant un tir empoisonné au coin.

Peñarol s’est réveillé dans la seconde, mais sans se montrer, mais enfermant les locaux à la recherche de l’égaliseur. Cela est venu dans le 55e d’un tir imparable de Alvarez juste un laissez-passer d’un grand Ceppelini.

Cependant, les locaux ont continué à faire pression, avec Pérez dérangeant Dawnson aux côtés de Marcelo González, le moteur d’un Kelito qui est au fond de l’Apertura paraguayenne mais qui continue de rêver de sa meilleure performance en compétition internationale grâce à son deuxième but. , celle de la victoire, celle de chevalier dans 93.

Bragantino élimine Talleres et s’approche de la huitième

le Bragantino Le Brésilien a remporté ce mardi par 0-1 aux ateliers Lors de la cinquième et avant-dernière journée du groupe G de la Coupe d’Amérique du Sud, il a quitté les Argentins sans option pour se qualifier pour les huitièmes de finale et a pris la tête en attendant le choc de mercredi entre l’Equatorien Emelec et le Colombien Tolima. Bragantino mène avec neuf points, Emelec en compte sept, Talleres cinq et Deportes Tolima trois.

À 20 minutes, l’attaquant uruguayen de Talleres Michael Santos a reçu une passe dans la surface mais a fini mordu et son tir est passé largement. Le seul but du match est venu à la 28e minute après un merveilleux mouvement d’équipe qui s’est terminé par une passe décisive de Claudinho et un but de Helinho.

Talleres a tenté d’obtenir l’égalité avec des tirs à moyenne distance, en particulier de Franco Fragapane. L’équipe de Cordoue est sortie pour jouer la seconde période avec une attitude complètement différente, risquant beaucoup plus d’aller à la recherche du but. L’Uruguayen Diego García, qui a remplacé Ángelo Martino à la mi-temps, est très bien entré et a été l’un des meilleurs locaux.

Bragantino a d’abord profité des espaces laissés par Talleres et a opté pour des contre-attaques rapides, mais plus tard, submergé par les attaques des locaux, il a consacré toute son énergie à défendre son but.

L’entraîneur de Talleres, l’Uruguayen Alexander ‘el Cacique’ Medina, a envoyé plusieurs joueurs offensifs sur le terrain à la recherche d’une égalité. Le gardien Cleiton était extrêmement précis, évitait les rebonds et était l’une des figures. Dans les dernières minutes, les défenseurs locaux se sont positionnés comme attaquants, mais Talleres n’a pas réussi à faire match nul et s’est retrouvé sans possibilité de qualification pour les huitièmes de finale.

Emelec et Deportes Tolima clôtureront la journée ce mercredi. Le dernier rendez-vous, Talleres visitera Emelec et Bragantino à Deportes Tolima.