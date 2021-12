Independiente Petrolero surprend The Strongest and Always et remporte la ligue bolivienne

13/12/2021 à 05:44 CET

Huile indépendante de Sucre a été consacrée ce dimanche champion de la Ligue bolivienne de football lors d’une dernière journée à laquelle The Strongest and Always Ready sont arrivés avec de meilleures options pour remporter le titre. L’équipe Sucre sous le commandement de l’Argentin Marcelo Robledo battre Guabirá 2-3 lors de sa visite au stade Gilberto Parada de Montero. Les visiteurs sont allés de l’avant avec un but contre son camp marqué par le Paraguayen Jaune Nelson. La victoire a été complétée par ses buts par l’attaquant argentin Martin Prost et le paraguayen Juan Godoy. L’équipe de la ville de Montero a coupé les différences avec le Colombien Jhon Jairo Mosquera et l’équatorien Kévin Mina. Le but de Godoy, qui a brisé l’égalité et a donné le titre à Independiente, a dû attendre la 95e minute, dans le dernier souffle du match.

Independiente Petrolero a terminé la campagne avec 65 points. Cela dépendait de la chance de The Strongest, qui menait le tournoi, et Always Ready. Le plus fort s’est effondré à la troisième place et a été garé avec 63 points à chute 1-0 lors de leur visite au Real Santa Cruz. El Tigre s’est retrouvé avec neuf joueurs sur le terrain en raison des expulsions de Jesús Sagredo et Gabriel Castillo. Les habitants de Santa Cruz ont perdu l’auteur de l’unique but du match, César García, également à cause d’un carton rouge.

Always Ready a visité Aurora à Cochabamba, a gagné 3-4 et avec 64 points a terminé à la deuxième place. Le défenseur paraguayen nationalisé bolivien Nelson Cabrera a inscrit un doublé, tandis que les Boliviens Juan Carlos Arce et Carmelo Algarañaz ont complété la victoire du millionnaire d’El Alto. Ceux de Cochabamba ont été réduits avec des buts d’Iván Huayhuata, Gabriel Montaño et Jesús Morales.

Martin Prost, de Petrolero, a été établi comme le meilleur buteur du tournoi avec 19 buts. Une fois le titre défini et le match terminé, les fans d’Independiente se sont déplacés sur la Plaza 25 de Mayo, le Sucre central, pour célébrer le titre.

Les matchs décisifs de cette dernière date pour affronter le nouveau champion bolivien se sont joués simultanément. Le Nacional Potosí a battu Oriente Petrolero 1-0, Bolívar de La Paz a battu le Royal Pari 2-0, le Real Tomayapo a fait match nul 3-3 avec Palmaflor et Blooming de Santa Cruz a été sauvé de la relégation en battant 1-0 au Real Potosí. le San José de Oruro a été sanctionné par une baisse administrative pour non-paiement des dettes d’un ancien entraîneur et d’un ancien joueur qui ont poursuivi l’institution, pour laquelle le match contre Wilstermann de Cochabamba a été suspendu, qui a directement obtenu les points du litige. Les représentants de la Bolivie dans la Copa Libertadores sont Independiente Petrolero, Always Ready, The Strongest et Bolívar de La Paz, tandis que le Royal Pari de Santa Cruz, Oriente Petrolero, Wilstermann et Guabirá joueront la Copa Sudamericana l’année prochaine.