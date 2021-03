Independiente veut Kun Agüero

31/03/2021

À 17:18 CEST

Pablo Moyano, premier vice-président d’Independiente, a révélé aujourd’hui qu’Hugo, son père et président de club, tentera de communiquer avec Sergio Agüero pour le convaincre de revenir à Rojo à la fin de son contrat avec Manchester City.

Le joueur entend poursuivre sa carrière à l’étranger. « Hugo (Moyano) l’appelle, espérons qu’il réponde. Pendant la journée, ils vont discuter »Pablo Moyano a annoncé ce matin dans des déclarations à Radio 10.

Le vice-président du «rouge» a toutefois précisé que bien que tout le monde dans le club soit enthousiasmé par la possibilité du retour d’Aguero, «il est impossible de faire venir un joueur de cette hiérarchie». , impliquant que c’est le joueur lui-même qui devrait renoncer à ses prétentions économiques et sportives pour revenir au football argentin.

« Cela devient de plus en plus compliqué parce que lorsque nous allons le chercher, il marque plus de buts. Espérons qu’il prendra un avion et s’entraînera dimanche »., a souhaité Pablo Moyano