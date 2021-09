Inderjeet Singh, petit-fils de l’ancien président Giani Zail Singh, rejoint le BJP

in

Inderjeet Singh, petit-fils de l’ancien président indien Giani Zail Singh, a rejoint le BJP lundi au siège du parti à Delhi en présence du ministre de l’Union Hardeep Singh Puri. Cela précède les élections législatives prévues dans cinq États – Uttar Pradesh, Pendjab, Uttarakhand, Goa et Manipur – au début de l’année prochaine.

Zail Singh a été président de 1982 à 1987 et a été membre du Congrès. Son mandat présidentiel a été marqué par l’opération Blue Star, l’assassinat de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi et les émeutes anti-sikhs de 1984. Il est mort dans un accident de voiture en 1994.

