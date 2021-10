Indexeur de données Blockchain Le graphique se lance sur NEAR

Les développeurs de la blockchain NEAR bénéficient d’un coup de pouce mardi avec l’indexation des données et le service de requête The Graph en version bêta.

Le Graph est un indexeur décentralisé utilisé par les développeurs pour accéder à des données clés telles que les prix sur les teneurs de marché automatisés (AMM), les informations sur les utilisateurs et d’autres mesures en chaîne. Le protocole est actuellement en ligne sur 25 réseaux blockchain.

Tegan Kline, co-fondateur du développeur Edge & Node de The Graph, a déclaré à CoinDesk dans une interview qu’il avait fallu « plusieurs mois » pour terminer l’intégration, car The Graph ne s’était auparavant étendu qu’aux chaînes compatibles Ethereum Virtual Machine (EVM).

Le protocole a réussi à effectuer la migration grâce à une subvention à la société de données blockchain StreamingFast, qui est devenue l’un des principaux contributeurs de The Graph plus tôt dans l’année.

Kline a également déclaré que les développeurs peuvent s’attendre à trouver The Graph sur d’autres chaînes non EVM dans les mois à venir, car The Graph Foundation continuera d’offrir des subventions pour l’expansion.

« Où que les développeurs aillent, The Graph sera », a-t-elle ajouté.

L’intégration arrive à un moment passionnant pour l’écosystème NEAR. Lundi, la Fondation NEAR a annoncé le lancement d’un programme de subventions de 800 millions de dollars en collaboration avec Proximity Labs, probablement le plus grand programme incitatif de couche 1 à ce jour.