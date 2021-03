India Ban Scare, FOMC Meeting in Focus ⋆ Crypto new media

Principaux points à retenir sur Bitcoin

Bitcoin a glissé lundi après avoir enregistré un record au-dessus de 61000 $ au cours de la session du week-end.

Les craintes d’une interdiction de la crypto en Inde et de la récupération du dollar américain et des rendements obligataires ont fait pression sur la crypto-monnaie.

Plus d’indices sur le biais du marché à venir de la réunion du Federal Open Market Committee de cette semaine.

Le Bitcoin a chuté de plus de 0,5% lundi après un rebond des rendements du Trésor américain, et l’indice du dollar américain a manipulé l’appétit à court terme des traders pour la crypto-monnaie.

Le taux de change au comptant BTC / USD a baissé de 0,6% à 58617,32 $ par unité à 6 h 43 GMT. La baisse de la paire est apparue comme une extension à une vente qui a commencé après avoir établi un sommet historique de 61 788 $ au cours de la session du week-end, soit presque le double du taux d’ouverture de l’année. Certains commerçants ont décidé de prendre des bénéfices, ce qui a fait chuter le prix du bitcoin à 58400 dollars lundi.

Effet du dollar

Il semble donc qu’un renversement de l’indice du dollar américain et des rendements américains ait fait briller Bitcoin. Le ticker DXY a augmenté de 0,16% à 91,84 sur la journée, tandis que le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut sur 12 mois de 1,646%. Il était de 0,918% au début de cette année.

Neil Jones, responsable des ventes de devises chez Mizuho, ​​a déclaré à Reuters qu’il pensait que les perspectives optimistes du dollar étaient temporaires, compte tenu des risques de dévaluation découlant des plans de relance massifs du gouvernement américain et des tactiques expansionnistes de la Réserve fédérale pour soutenir l’économie américaine par le biais d’un assouplissement quantitatif.

«Cela semble assez optimiste aux États-Unis en termes de déploiement d’autres jeux de vaccins, et bien sûr, cela alimente la reprise économique aux États-Unis, et à une époque où la relance budgétaire est extrêmement élevée, la relance monétaire est extrêmement élevée», a déclaré M. Mizuho.

«Mon point de vue personnel est que le dollar n’est pas sur la trajectoire d’une tendance fondamentale plus élevée», a-t-il ajouté.

Les actifs plus risqués comme le bitcoin sont devenus des gagnants face aux politiques accommodantes.

Les spéculateurs les considèrent comme une valeur refuge pour contourner les risques d’inflation qui pourraient apparaître en raison des taux de prêt ultra-bas de la Fed et de l’achat mensuel d’actifs de 120 milliards de dollars, aux côtés du dernier plan de relance du gouvernement américain d’une valeur de 1,9 billion de dollars qui prévoient de pousser la dette américaine au-dessus d’un alarmant de 29 billions de dollars.

De nombreuses entreprises disposant de réserves de liquidités plus importantes ont déjà commencé à diversifier leurs bilans pour accueillir Bitcoin. Ils incluent Tesla, MicroStrategy, Square, Meitu, Seetee AS et bien d’autres. Ensemble, ces entreprises détiennent près de 6,5% de l’offre active totale de bitcoins.

Réunion du FOMC, peur de l’interdiction de Bitcoin

Les spéculateurs voient la tendance se poursuivre dans les sessions à venir, beaucoup prévoyant qu’une participation accrue des entreprises traditionnelles et des maisons financières augmenterait le prix du Bitcoin à plus de 100000 dollars.

Richard Byworth, PDG de Diginex Ltd., une société de services financiers d’actifs numériques cotée au Nasdaq, a déclaré que l’offre limitée de 21 millions de jetons de la crypto-monnaie en faisait un pari intéressant contre la dévaluation actuelle du dollar. Dans une interview avec Bloomberg, il a déclaré que le taux de change BTC / USD pourrait facilement atteindre 175000 dollars d’ici la fin de 2021.

Plus d’indices sur la prochaine destination de Bitcoin après avoir franchi 61000 $ peuvent provenir de la réunion du Federal Open Market Committee de cette semaine. Il reste un mystère si la banque centrale américaine ajusterait ses perspectives de politique monétaire alors que la reprise économique des États-Unis s’accélère au milieu des déploiements de vaccins et de nouvelles mesures de relance.

Une révision à la hausse du point de taux d’intérêt de la Fed pourrait s’avérer haussière pour le dollar américain qui s’attend à une baisse des prix du Bitcoin.

Cependant, les récentes remarques du président de la Fed, Jerome Powell, suggèrent que la banque centrale n’est pas pressée de réduire ses programmes accommodants jusqu’à ce qu’ils conservent le maximum d’emplois. Par conséquent, il est plus probable que le FOMC poursuive une approche attentiste pendant au moins la première moitié de 2021.

Certains vents contraires limités au biais haussier de Bitcoin peuvent provenir de l’Inde. Selon un rapport de Reuters, la deuxième plus grande économie d’Asie susceptible de devenir un marché de consommation crypto solide s’attend à criminaliser l’utilisation et la possession de Bitcoin. Le rapport cite un haut fonctionnaire du gouvernement.