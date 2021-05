India Cements rebondit au noir et réalise un bénéfice de 72 crores de roupies au quatrième trimestre

Alors que la baisse du volume de ciment signifiait une perte de contribution d’environ Rs 300 crore pour l’année, l’amélioration de la réalisation nette de l’usine ainsi que la réduction des coûts fixes ont plus que compensé le déficit, a-t-il déclaré.

India Cements a annoncé lundi un bénéfice net autonome de Rs 71,63 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, rebondissant après une perte nette de Rs 111,07 crore au trimestre correspondant du dernier exercice malgré les perturbations dues à Covid-19. Le principal cimentier a affiché un revenu de Rs 1 461,44 crore contre Rs 1 169,92 crore.

N Srinivasan, vice-président et directeur général, India Cements, a déclaré que la société pourrait résister aux pressions sur les coûts grâce à une efficacité opérationnelle améliorée, à des économies substantielles sur les frais généraux discrétionnaires et à une augmentation du volume, ainsi qu’à une tarification stable du ciment. Pour le quatrième trimestre, la société avait un Ebidta de Rs 213 crore, plus du double du chiffre de Rs 85 crore il y a un an. Compte tenu de la pandémie, la performance de l’entreprise «peut être considérée comme très satisfaisante», a déclaré Srinivasan.

Le trimestre sous revue a été témoin d’une forte hausse des prix des matières premières telles que le carburant et les produits pétroliers, les coûts d’emballage, les coûts fixes ponctuels de main-d’œuvre et un impact plus élevé sur les coûts en raison du tirage des stocks.

À 29,9 lakh tonnes, le volume global pour le quatrième trimestre était de 13% supérieur à 26,47 lakh tonnes, y compris le clinker, enregistré au même trimestre de l’année dernière. Alors que la réalisation nette de l’usine a augmenté de 16%, le coût variable a été considérablement affecté par l’impact de la hausse des prix des intrants du carburant et du pétrole, a déclaré la société.

Avec la remontée des prix du ciment dans l’est, le nord-est et le centre de l’Inde, la société a étendu ses zones de commercialisation dans ces régions. Il a continué de prendre des mesures pour contrôler le coût fixe de la main-d’œuvre contractuelle, les frais généraux d’administration et de commercialisation en interdisant totalement les déplacements et en réduisant d’autres dépenses discrétionnaires.

India Cements a déclaré que la réalisation nette de l’usine pour l’année était en hausse de 12% par rapport à l’année précédente. Le coût de production variable a été maintenu comme celui de l’année précédente, malgré l’impact sur les coûts plus élevé dû au prélèvement des stocks de clinker et de ciment à un coût plus élevé et à l’augmentation du coût des matières premières. Le coût fixe a été inférieur à celui de l’année précédente malgré les charges salariales ponctuelles. Alors que la baisse du volume de ciment signifiait une perte de contribution d’environ Rs 300 crore pour l’année, l’amélioration de la réalisation nette de l’usine ainsi que la réduction des coûts fixes ont plus que compensé le déficit, a-t-il déclaré.

