India Cements, Shree Cement, RIL, JSW Steel et Barbeque-Nation Hospitality en bref

La relance économique mondiale, le risque de reprise de l’inflation et de développement sur le front de Covid-19 au niveau national décideraient de la direction du marché à suivre, a déclaré un analyste. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 50 points ou 0,33% en baisse à 15 176 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Lors de la session précédente, les indices des titres ont chacun gagné 2%. Avec de nouveaux cas de COVID-19 qui s’apaisent continuellement en Inde, les investisseurs semblent positifs sur le dépassement des restrictions par plusieurs États. La relance économique mondiale, le risque de reprise de l’inflation et de développement sur le front de Covid-19 au niveau national décideraient de la direction du marché à suivre, a déclaré un analyste. «Techniquement, Nifty a formé une forte bougie haussière sur une échelle quotidienne et hebdomadaire tout en formant un sommet plus haut – un fond plus élevé au cours des trois dernières semaines. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus de 15050 zones pour assister à un mouvement à la hausse vers 15300, puis au sommet de la durée de vie de 15431 marques alors qu’à la baisse, le support existe à 15000 et 14900 zones », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Les stocks en bref aujourd’hui

India Cements, Ramco Cements: Sociétés cotées en bourse telles que Grasim Industries, India Cements, JK Paper, Mahanagar Gas, Barbeque-Nation Hospitality, Dalmia Bharat Sugar and Industries, India Cements Capital, JSW Holdings, Lakshmi Machine Works, Loyal Textile Mills, Pharmaids Pharmaceuticals, Poly Medicure, Ramco Cements, Ramco Industries, Sparc Systems, Summit Securities, Tiaan Consumer, Tirupati Tyres, UTL Industries et Wall Street Finance, entre autres, annonceront aujourd’hui leurs résultats du trimestre de janvier à mars.

Nouvelles connexes

Infosys, Indian Oil, Adani Green, Bosch, HPCL, Biocon, JK Lakshmi Cement, Relaxo stocks en bref Bharti Airtel, Infosys, Tata Motors, Indian Oil, Yes Bank, Brigade Enterprises, Coal India stocks en bref RIL, Bharti Airtel, Tata Motors, GSK Pharma, Route Mobile, L&T, Union Bank of India en bref

Banque Nationale de l’Inde: SBI a signalé une augmentation de 80% du bénéfice net autonome à 6450,75 crores de roupies pour le quatrième trimestre terminé en mars 2021, aidée par une baisse des créances douteuses. La State Bank of India (SBI) avait réalisé un bénéfice de Rs 3580,81 crore au cours de la période janvier-mars 2019-20.

Stocks d’acier: Les prix intérieurs de l’acier sont à des sommets historiques (HRC à 66 000-67 000 Rs / t), bien que la demande ait été affectée en raison des verrouillages locaux dans plusieurs États en raison de la flambée du COVID-19. La consommation d’acier à 6,72 millions de tonnes en avril 21 était en baisse de 26% mm (en hausse de 516% sur un an) en raison de la demande dans des segments clés comme l’automobile et les biens de consommation durables.

Reliance Industries Ltd: Depuis 2017, Reliance Industries Ltd et son partenaire JV bp s’étaient lancés dans le développement simultané de trois champs en eau profonde dans le bloc du bassin de Krishna Godavari, KG-D6, pour monétiser 3000 milliards de pieds cubes de ressources avec un investissement global en capital de 35000 crore Rs.

Acier JSW: JSW Steel a affiché un bénéfice consolidé de 4 191 crores de roupies au quatrième trimestre de l’exercice 21 contre seulement 188 crores de roupies au trimestre correspondant de l’année précédente.

Ciment Shree: Shree Cement a enregistré un bénéfice autonome de Rs 767,6 crore au trimestre janvier-mars de l’exercice 21 contre Rs 588,1 crore au même trimestre de l’exercice précédent.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.