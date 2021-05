India Covid Relief: Voici les moyens les plus efficaces de faire un don

La crise de Covid-19 en Inde est d’une ampleur presque incompréhensible.

Selon les registres officiels, environ 4 000 personnes meurent chaque jour. Cela sous-estime la vraie crise, et certaines estimations suggèrent que c’est vraiment des dizaines de milliers. Les hôpitaux sont débordés, ce qui signifie que de nombreuses personnes meurent qui auraient pu être sauvées.

Cela soulève la question éternelle des secours en cas de catastrophe: que peut faire le reste du monde pour aider? Sur les réseaux sociaux, les Indiens ont partagé en direct leurs luttes désespérées pour trouver des lits d’hôpital et de l’oxygène. Beaucoup d’entre eux ont demandé de l’aide – et de nombreuses personnes ont cherché des moyens d’aider.

Le défi, comme toujours dans ces situations, est de s’assurer que votre don a réellement un impact. Et faire un don efficace à l’Inde – c’est-à-dire faire en sorte que l’argent achète de réelles améliorations dans l’accès aux soins pendant la flambée des cas – est compliqué. Les nouvelles règles que le Premier ministre Narendra Modi a mises en place au milieu de la pandémie ont ajouté des obstacles aux collaborations entre les organisations à but non lucratif internationales et indiennes, et bien que la plupart des collectes de fonds en ligne pour aider les personnes en Inde soient légitimes, il est difficile pour les donateurs de les vérifier ou de les déterminer. s’ils ont encore besoin de financement supplémentaire.

Cela dit, il existe des moyens réels et rentables d’aider. Les organisations ci-dessous ont fait un travail important pendant la pandémie et sont des paris décents à cibler avec des dons si vous cherchez des moyens pour que votre dollar ait le plus grand impact.

Comment envoyer de l’argent en Inde – et ce qu’il peut acheter

Un domaine prometteur vers lequel orienter vos dons est la fourniture de fournitures médicales.

Les fournitures médicales peuvent sauver des vies au milieu d’une épidémie de Covid-19. L’accès aux masques et aux équipements de protection individuelle, en particulier pour les médecins et les infirmières, peut garantir que les gens ne tombent pas malades en premier lieu. Pendant ce temps, l’accès à des concentrateurs d’oxygène – qui absorbent l’air de l’environnement environnant et offrent à une personne de l’oxygène concentré à respirer – peut garantir que les personnes souffrant de Covid-19 modérée à sévère puissent récupérer à la maison et n’ont pas besoin de soins intensifs.

Les masques sont assez largement disponibles en Inde, il n’y en a donc pas autant. Cela dit, les campagnes visant à convaincre les gens de les porter – l’utilisation du masque peut encore s’améliorer – pourraient encore être très rentables. Les chercheurs de Yale se sont associés à des chercheurs d’Asie du Sud pour développer de telles campagnes, qui se sont révélées très efficaces pour persuader les gens de porter des masques plus souvent, en particulier dans les situations (à l’intérieur et dans des zones mal ventilées) où c’est le plus important. Innovations for Poverty Action, une organisation à but non lucratif qui intensifie un travail efficace de lutte contre la pauvreté dans le monde, tente maintenant d’encourager le port de masques dans les zones à risque et accepte les dons.

Un besoin plus simple concerne les concentrateurs d’oxygène, qui sont désespérément rares. Les étudiants chercheurs Tejas Subramaniam à Stanford et Manya Gupta à l’Université de Pennsylvanie ont compilé une liste des collectes de fonds les plus prometteuses pour les concentrateurs d’oxygène, les classant en fonction de la facilité d’acceptation de l’argent de donateurs internationaux, de la rentabilité, de la confiance et de la transparence, et de la marge de manœuvre pour davantage de financement. .

Ils recommandent la collecte de fonds GiveIndia Oxygen; la collecte de fonds du concentrateur Oxygène pour Tous sur Milaap, gérée par l’accélérateur de santé publique Swasti; et la collecte de fonds du concentrateur Swasth’s Oxygen for India sur Milaap. Gupta et Subramaniam estiment que l’envoi de concentrateurs d’oxygène est actuellement le moyen le plus rentable de sauver des vies en Inde.

(D’autres types d’équipement, comme les bouteilles d’oxygène, sont également nécessaires pour ceux qui ont un Covid-19 sévère et nécessitent des soins intensifs. Mais il y a un problème là-dedans – ils sont plus difficiles à importer à l’international; seules les bouteilles vides peuvent être envoyées dans les avions, et en Inde n’a actuellement pas l’oxygène de rechange pour les remplir.)

Au-delà de donner de l’argent pour aider à résoudre les problèmes d’approvisionnement, une autre bonne option consiste à envoyer directement de l’argent aux familles à faible revenu touchées par Covid. En général, envoyer de l’argent liquide aux gens est légèrement moins efficace que les meilleures interventions de santé publique pour faire face aux pandémies. En effet, les interventions de santé publique peuvent être extrêmement ciblées: l’oxygénothérapie ira aux personnes qui ne peuvent pas respirer, alors qu’il est difficile de faire parvenir de l’argent exactement aux personnes qui pourront se permettre des traitements vitaux avec l’argent et non sans lui.

Mais donner de l’argent aux gens est également plus flexible, ce qui leur permet de choisir l’aide dont ils ont le plus besoin. Les travaux de l’économiste lauréat du prix Nobel Abhijit Banerjee l’année dernière ont révélé que les transferts monétaires «amélioraient considérablement le bien-être grâce à des mesures courantes telles que la faim, la maladie et la dépression en dépit de la pandémie».

La collecte de fonds GiveIndia Cash Transfer offre des paiements uniques de 400 $ aux familles qui ont récemment perdu un parent à cause de Covid-19. C’est un organisme de bienfaisance de transfert d’argent établi avec de bons antécédents, et il est positionné pour absorber beaucoup plus de fonds. (Autrement dit, alors que certaines organisations se retrouvent avec plus d’argent qu’elles ne savent quoi faire après une vague de dons, GiveIndia peut en fait recevoir des dons et les utiliser pour faire le bien immédiat.)

Beaucoup de ces organismes de bienfaisance ont dû passer par des solutions de contournement intéressantes pour collecter des fonds pour l’Inde malgré la nouvelle loi sur la collecte de fonds des ONG. Act Grants, qui est un partenaire derrière la collecte de fonds Swasth’s Oxygen for India, a été mis en place par la communauté technologique indienne et recueille en grande partie des fonds auprès de la Silicon Valley, et selon le New York Times, il a dû faire des dons via des partenaires caritatifs en raison de la nouvelle loi. . Mais depuis le 12 mai, toutes les organisations ci-dessus sont en mesure d’accepter des dons, ont de la place pour plus de financement pour étendre leurs opérations et font une réelle différence.

Des méthodes de don qui ne fonctionnent pas aussi bien

La vaccination est le seul véritable moyen de sortir de la pandémie, mais les experts qui ont cherché à offrir des opportunités en Inde doutent que les donateurs individuels puissent aider à accélérer les vaccinations, qui sont principalement limitées par l’offre, et non par un financement insuffisant. (Faire un don à Covax est toujours une bonne idée – cela n’affectera tout simplement pas la situation à court terme en Inde.)

«Notre meilleure hypothèse actuelle est que les dons privés destinés aux efforts de vaccination en Inde – du moins au niveau des donateurs individuels – ne changeront probablement pas substantiellement les taux de vaccination, car le principal goulot d’étranglement à court terme est l’approvisionnement en vaccins, qui dépend en grande partie du gouvernement. action », conclut l’analyse de Gupta et Subramaniam.

Envoyer des vaccins en Inde serait une excellente idée, et l’administration Biden devrait le faire, mais ce n’est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent faire individuellement non plus. (Faire pression sur votre représentant au Congrès pourrait bien être une bonne idée.)

Au début de la pandémie l’année dernière, de nombreux experts en logistique prévoyaient que les pénuries de ventilateurs seraient l’un des plus gros problèmes d’une pandémie. L’Inde manque en effet de ventilateurs, mais, plus grave encore, elle manque de personnel infirmier qualifié capable de faire fonctionner les ventilateurs. Comme à New York au plus fort de la crise américaine, l’équipement s’avère moins goulot d’étranglement que le personnel – et il n’y a pas grand-chose qu’un donateur individuel puisse faire à ce sujet en ce moment.

La grande image

Le dernier principe à garder à l’esprit pour les secours en cas de catastrophe, alors que l’Inde est submergée par la pandémie, donne à réfléchir: ce n’est pas seulement l’Inde. La même dynamique qui a conduit à cette flambée de cas en Inde – que l’on pense être causée par des variantes plus contagieuses, ainsi que par le relâchement des précautions de distanciation sociale après un an de mesures pandémiques épuisantes – entraîne des problèmes similaires ailleurs.

«Si aujourd’hui, la souffrance est en Inde, alors dans peu de temps elle ira au monde entier», a averti le Dr Harjit Singh Bhatti à Vox il y a deux semaines. Les semaines qui ont suivi lui ont déjà donné raison: le Brésil et le Népal sont tous deux débordés de cas de Covid-19, et d’autres pays voient leur nombre de cas grimper.

Ce n’est pas une raison pour ne pas envoyer d’aide à l’Inde. Nous espérons que la résolution de la crise en Inde nous apprendra des leçons qui pourront être utilisées pour faire face à des flambées similaires ailleurs. L’Inde est également l’un des principaux fabricants mondiaux de vaccins et d’équipements de protection Covid-19.Remettre le pays sur pied aidera le monde à combattre le virus partout ailleurs. Envoyer de l’aide à l’Inde sauvera des vies et nous équipera également pour résoudre le problème global ici – ce serait une erreur de prendre la situation dans son ensemble comme une raison de ne rien faire du tout.

Mais cela dit, les pays riches ne peuvent pas lutter contre la pandémie simplement en demandant à leurs citoyens d’envoyer des concentrateurs d’oxygène à l’étranger. Mettre fin à la pandémie nécessite un plan beaucoup plus vaste, plus coordonné et plus ambitieux que cela. Les États-Unis n’ont pas encore dépensé l’argent nécessaire pour acheter des vaccins pour le monde entier, intensifier la fabrication et les livrer à tout le monde – n’importe où – qui les prendra.

Mais le gouvernement américain a montré des signes de réactivité face à la pression publique sur la politique mondiale de Covid-19. Dans un premier temps, l’administration Biden s’est opposée à un appel de l’Inde et de l’Afrique du Sud à renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19, mais après un tollé public, ils ont inversé le cours.

Les dérogations à la propriété intellectuelle ne feront pas grand-chose en elles-mêmes, mais l’administration Biden pourrait faire des choses qui auraient vraiment de l’importance: financer des vaccinations pour le monde entier, investir dans la construction de plus d’usines d’ARNm et envoyer les doses que les États-Unis ont stockées. Maintenir la pression publique sur l’administration Biden peut, à long terme, être aussi crucial pour l’Inde et le reste du monde que l’oxygène et les fournitures médicales.