India Crypto Ban News: 7 choses à savoir sur le nouveau projet de loi qui inquiète les investisseurs

Les investisseurs en crypto en Inde sont restés sans voix après l’annonce que le gouvernement indien était sur le point de soumettre un projet de loi qui interdirait effectivement la plupart des crypto-monnaies. Le projet de loi est le même avant-projet de janvier. Cependant, les fans de crypto s’attendaient à ce que la facture soit modifiée pour être plus accommodante de la classe d’actifs. Désormais, tous les regards sont tournés vers le projet de loi tel qu’il sera déposé et discuté lundi prochain lors de la session d’hiver du Parlement.

Le projet de loi s’intitule « La crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle ». Il cherche à créer un cadre permettant à la Reserve Bank of India d’émettre une monnaie numérique officielle. De plus, le projet de loi interdira toutes les crypto-monnaies privées, telles que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD), à l’exception de « certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente des crypto-monnaies et ses utilisations ».

Les fans de crypto n’étaient évidemment pas satisfaits de l’éventuelle interdiction de la crypto en Inde. Cependant, le projet de loi permettra à l’Inde de réglementer une industrie qui attire souvent le blanchiment d’argent et les escrocs.

Examinons de plus près ce que le projet de loi signifie pour les investisseurs en crypto.

L’interdiction de la crypto en Inde : ce que vous devez savoir

Les nouvelles règles énoncées dans le projet de loi décourageront le marketing et la publicité des crypto-monnaies. Sur une population totale de 1,4 milliard de personnes en Inde, il y a environ 15 à 20 millions d’utilisateurs de crypto. De plus, cette population a des avoirs cryptographiques totaux estimés à 5,3 milliards de dollars. En outre, la Reserve Bank of India lancera probablement une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) d’ici décembre. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les nations démocratiques devraient travailler ensemble pour que la crypto « ne se retrouve pas entre de mauvaises mains, ce qui peut gâcher notre jeunesse ». Cependant, ceux qui s’opposent au projet de loi pensent que si l’Inde interdit la cryptographie, des conséquences massives s’ensuivront. Parmi ces conséquences potentielles, certains pensent que le pays prendra du retard sur la courbe technologique, manquera les innovations potentielles de la blockchain et connaîtra une fuite des cerveaux potentielle. De plus, des responsables du ministère indien des Finances envisagent un cadre qui traiterait les cryptos davantage comme des matières premières que comme des devises. Enfin, en mars 2020, la Cour suprême indienne a annulé une interdiction générale de la cryptographie imposée par la banque centrale. Cependant, ce nouveau projet de loi pourrait interdire avec succès tous les cryptos privés.

