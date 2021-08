L’industrie du jeu en Inde a subi une évolution massive en raison de la révolution mobile.

La deuxième édition de l’India Gaming Summit, organisée par financialexpress.com – le site d’information économique de l’écurie Indian Express Online Media est un événement virtuel de trois jours du 11 au 13 août, conçu pour réunir les acteurs du secteur des jeux en ligne pour discuter de sujets tels que les concepts de contenu, de monétisation, de réglementation, de joueurs, de publicité, de fraude publicitaire dans les jeux, entre autres.

REGARDEZ LA VIDÉO DU JOUR 3 DE L’ÉVÉNEMENT :

L’événement, qui a débuté mercredi, a vu les parties prenantes de l’industrie discuter et délibérer sur le thème « Jeu en ligne – Atteindre un sommet ». Le premier jour, le juge BN Srikrishna, président du comité du projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP), Sai Srinivas Kiran G, cofondateur et PDG de la Mobile Premier League (MPL), à Yugina Yun, responsable des partenariats éducatifs, Gen.G Esports, Roland Landers, PDG, AIGF, discutent de l’évolution de l’industrie du jeu en Inde et de la voie à suivre en termes de réglementation.

Le deuxième jour, l’India Gaming Summit 2021 a eu des entretiens sur « Le jeu de la monétisation » et des noms tels qu’Anandamoy Roychowdhary, directeur, Sequoia Capital ; Sharan Tulsiani, responsable du développement commercial des jeux, Google Play (Inde, Australie et Nouvelle-Zélande) ; Anurag Khurana, fondateur et PDG, NewGen Gaming ; Umesh Krishna K, directeur marketing, Swiggy, entre autres, était présent à l’événement.

Le troisième jour sera consacré à « Créer la bonne norme et la bonne réglementation » et verra des conférenciers d’Avishkar Singhvi, avocat, Cour suprême ; Dibyojyoti Mainak, vice-président principal – Juridique et politique, MPL ; à Khalid Wani, directeur – Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Western Digital India ; Yan Garin, responsable pays et directeur, Ecole Intuit Lab, entre autres.

