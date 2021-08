India Gaming Summit 2021 – Écrire le livre de jeu pour les industries du jeu

L’industrie du jeu en Inde a subi une évolution massive en raison de la révolution mobile.

La deuxième édition de l’India Gaming Summit, organisée par FinancialExpress.com – le site d’information économique de l’écurie Indian Express Online Media est un événement virtuel de trois jours du 11 au 13 août 2021, pour réunir les acteurs du secteur des jeux en ligne. pour discuter de sujets tels que les concepts de contenu, de monétisation, de réglementation, de joueurs, de publicité, de fraude publicitaire dans les jeux, entre autres.

L’industrie du jeu en Inde a subi une évolution massive en raison de la révolution mobile. Les investissements de grands acteurs tels qu’Alibaba, Tencent, Nazara et Youzu ont conduit à une croissance rapide du jeu. L’industrie indienne du jeu, qui était évaluée à Rs 6 200 crore en 2019, devrait atteindre plus de Rs 25 000 crore d’ici 2024, révèlent les données du cabinet d’analystes Statista. Le jeu mobile en tant que marché en Inde devrait atteindre environ 405 millions de dollars d’ici 2022.

En outre, le segment des jeux occasionnels en ligne devrait connaître la plus forte croissance avec des revenus augmentant de 182 %, passant de 60 milliards de roupies (808 millions de dollars) cette année à 169 milliards de roupies (2,28 milliards de dollars) en 2025, selon un rapport de KPMG. Pendant ce temps, le jeu mobile en tant que marché en Inde devrait atteindre environ 405 millions de dollars d’ici 2022. Le nombre de joueurs sur téléphone mobile devrait être d’environ 628 millions de dollars d’ici 2020 selon les prévisions de Statista.

Bien que l’Inde soit principalement un pays de jeux mobiles, les jeux sur ordinateur et sur console ont joué un rôle important dans l’évolution de l’industrie du jeu à travers le pays au cours des deux dernières décennies. La valeur marchande des jeux sur ordinateur était estimée à environ 96 millions de dollars en 2019, tandis que celle des jeux sur console était d’environ 240 millions de dollars au cours de la même période. Au sein de l’industrie des jeux informatiques, Electronic Arts détenait une part de marché d’environ 23,8% en 2016.

La conférence virtuelle #IGS2021 consistera en une série de sessions comprenant un discours d’ouverture, une discussion au coin du feu, des tables rondes, entre autres. Chaque session comprendra certaines des sociétés de jeux, des propriétaires de plateformes et des éditeurs parmi les plus connus, ainsi que des propriétaires de marques, des joueurs ou des influenceurs. L’événement réunira des marques populaires, des joueurs et des développeurs de jeux d’Inde et du monde entier.

India Gaming Summit fait partie d’un écosystème d’affaires alimenté par Indian Express Online Media.

Regardez-le en direct

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.