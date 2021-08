India Gaming Summit 2021 Jour 1 : Écrire le livre de jeu pour les industries du jeu

L’industrie du jeu en Inde a subi une évolution massive en raison de la révolution mobile.

La deuxième édition de l’India Gaming Summit, organisée par financialexpress.com – le site d’actualités économiques de l’écurie Indian Express Online Media est un événement virtuel de trois jours conçu pour réunir les acteurs du secteur des jeux en ligne pour discuter de sujets tels que les concepts du contenu, de la monétisation, des réglementations, des joueurs, de la publicité, de la fraude publicitaire dans les jeux, entre autres.

L’industrie du jeu en Inde a subi une évolution massive en raison de la révolution mobile. Les investissements de grands acteurs tels qu’Alibaba, Tencent, Nazara et Youzu ont conduit à une croissance rapide du jeu. L’industrie indienne du jeu, qui était évaluée à Rs 6 200 crore en 2019, devrait atteindre plus de Rs 25 000 crore d’ici 2024, révèlent les données du cabinet d’analystes Statista. Le jeu mobile en tant que marché en Inde devrait atteindre environ 405 millions de dollars d’ici 2022.

La conférence virtuelle de trois jours consistera en une série de sessions comprenant un discours d’ouverture, une discussion au coin du feu, des tables rondes, entre autres. Chaque session comprendra certaines des sociétés de jeux, des propriétaires de plateformes et des éditeurs parmi les plus connus, ainsi que des propriétaires de marques, des joueurs ou des influenceurs. L’événement réunira des marques populaires, des joueurs et des développeurs de jeux d’Inde et du monde entier.

