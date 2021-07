India Inc a bénéficié d’une réduction du taux d’imposition effectif au cours de l’année pandémique, selon un rapport du SBI

in

La réduction ETR a bénéficié même si l’impôt réel payé par les entreprises a augmenté de plus de Rs 50 000 crore. (Image représentative)

Le taux d’imposition effectif (ETR) a été réduit pour environ 4000 entités cotées et les entreprises ont déclaré en bénéficier. Selon un rapport de la branche économique de la State Bank of India (SBI), la réduction du taux d’imposition effectif ainsi qu’une période prolongée de taux d’intérêt bas en raison de la pandémie ont en fait été une bénédiction pour les entreprises indiennes. “Notre analyse montre que la réduction des impôts au cours de l’exercice 20 a contribué à 19% au premier rang des secteurs de l’échantillon pendant la pandémie, des secteurs comme le ciment, les pneus et les biens de consommation durables affichant une contribution significative, même supérieure à 50%”, a déclaré le SBI dans son rapport. .

Le taux d’imposition effectif des sociétés est passé de 35 pour cent au cours de l’exercice 20 à 26 pour cent au cours de l’exercice 21. La note de recherche indique que les secteurs tels que l’ingénierie, l’immobilier, les automobiles et le commerce, entre autres, ont signalé une réduction de 1 à 24% de l’ETR au cours de l’exercice 21. La réduction ETR a bénéficié même si l’impôt réel payé par les entreprises a augmenté de plus de Rs 50 000 crore. Pendant la pandémie, le SBI a noté que 15 secteurs ont réduit les fonds de prêt d’environ Rs 2,09 lakh crore. Pour des secteurs comme l’acier, les raffineries, les textiles, les engrais et les mines, les fonds de prêt ont diminué de 6 à 64 % au cours de l’exercice 21.

En dehors de cela, une période prolongée de taux d’intérêt bas a également aidé les entreprises à « se désendetter massivement », contribuant davantage en moyenne à 5 % de leurs revenus globaux. « Les secteurs comme les biens de consommation durables, la santé et le ciment ont le plus bénéficié. En termes de réduction des dépenses, la contribution globale sur le chiffre d’affaires a atteint jusqu’à 31%, la plupart des entreprises trouvant de nouvelles façons de traverser la pandémie », lit-on dans la note du SBI.

Des secteurs comme l’habillement et les raffineries ont également réduit les coûts de 107 % en moyenne. Cependant, malgré cela, les dépenses pour des secteurs comme les métaux, les produits agrochimiques, entre autres, ont augmenté en raison de l’augmentation des coûts des intrants en raison de la flambée des prix mondiaux des matières premières.

