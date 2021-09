India Inc a dépensé Rs 1 600 cr pour le soulagement de Covid-19 en mars-mai 2021

En mars 2020, le ministère des affaires des entreprises (MCA) a précisé que les fonds RSE peuvent être dépensés par les entreprises pour diverses activités liées au Covid. (Image représentative)

Alors que la deuxième et plus virulente vague d’infections à Covid-19 s’emparait du pays, India Inc a relevé le défi avec plus de 350 sociétés cotées en bourse dépensant plus de 1 600 crores de roupies en initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) entre mars et mai de cette année pour vérifiez la pandémie mortelle, a déclaré lundi CSRBOX.

L’étude a révélé que les entreprises indiennes ont lancé plus de 750 initiatives de RSE en réponse à la deuxième vague avec 35% de ces interventions mises en œuvre dans le Maharashtra, le Gujarat, le Karnataka et l’Uttar Pradesh.

Environ 57 % des initiatives RSE ciblaient les personnes infectées par le Covid. Cependant, le rapport a souligné qu’il y avait un manque d’initiatives axées sur l’aide aux migrants, aux personnes handicapées, aux sans-abri et aux communautés de bidonvilles. Plus de 400 initiatives de RSE d’entreprise pour lutter contre la deuxième vague visaient à se procurer des fournitures médicales, des ventilateurs et des équipements de sécurité tels que des kits d’EPI, a-t-il ajouté.

Le rapport de CSRBOX, qui est une plate-forme d’analyse et un répertoire de projets RSE, de profils d’entreprises, d’entreprises sociales, d’agences de mise en œuvre de RSE et de fournisseurs de services en Inde, couvre les réponses Covid 2.0 de 350 grandes entreprises en Inde entre mars et mai 2021. Parmi celles-ci, 75 % sont cotées BSE/NSE, 20 % sont des sociétés privées et 5 % sont des PSU.

Corporate India a fourni plus de 200 usines d’oxygène, 75 hôpitaux de fortune et des services Covid avec plus de 10 000 lits, 3 500 ventilateurs et 140 000 concentrateurs d’oxygène. Environ 33 entreprises ont contribué plus de 150 crores de roupies pour mener des activités de sensibilisation communautaire dans 17 États.

Selon le rapport, les industries qui étaient en tête avec un nombre maximal d’initiatives comprenaient l’informatique/les logiciels/l’informatique, l’ingénierie électrique et lourde, le pétrole, les lubrifiants de forage, la pétrochimie, le ciment et l’automobile. La majorité des initiatives proviennent d’entreprises ayant leur siège social dans le Maharashtra et un tiers d’entre elles sont dirigées vers la région d’origine.

« Les entreprises ont répondu à Covid avec une grande urgence et une flexibilité remarquable, en accélérant les approbations de projets de RSE pour l’approvisionnement en temps opportun de fournitures médicales essentielles, en travaillant en tandem avec les gouvernements central, étatique et les agences locales », a déclaré Bhomik Shah, fondateur et PDG de CSRBOK. .

Le gouvernement avait apporté des modifications à la loi sur les sociétés dans le but de détourner les dépenses de RSE de l’allégement de Covid. En mars 2020, le ministère des affaires des entreprises (MCA) a précisé que les fonds RSE peuvent être dépensés par les entreprises pour diverses activités liées au Covid.

En avril-mai 2021, le MCA a de nouveau clarifié que dépenser les fonds de la RSE pour la mise en place d’hôpitaux de fortune et d’établissements de soins temporaires Covid ainsi que la création d’infrastructures de santé pour les soins Covid-19, la création d’usines de production et de stockage d’oxygène médical, la fabrication et la fourniture de les concentrateurs d’oxygène, les ventilateurs, les bouteilles, etc. sont des activités RSE éligibles.

