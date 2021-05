India Inc doit contribuer au “ stimulus ”: compte tenu des bénéfices exceptionnels et des réductions de coûts de Rs 4 lakh crore, il pourrait réduire un chèque pour les pauvres

C’est une augmentation incroyable de 56% par rapport à l’année précédente, mais le bond du PBT (bénéfices avant impôt) est encore plus impressionnant de 61%.

Le gouvernement doit continuer à dépenser même si son bilan n’est pas vraiment en bonne santé et que les objectifs de revenus sont quelque peu incertains, mais India Inc peut continuer à réduire les coûts pour économiser chaque centime même si les bénéfices sont à des niveaux records. Certes, le gouvernement doit stimuler la demande ; ce ne sont pas seulement les grandes entreprises, des milliers de petites unités doivent également rester en affaires.

Mais, tout en appelant à une relance au cours d’une année au cours de laquelle il a réduit ses dépenses et continue de payer un taux d’imposition relativement bas, le secteur des entreprises aurait pu demander que cela cible exclusivement les MPME. En effet, l’économie s’est contractée d’environ 7,3 % au cours de l’exercice 21, ce qui devrait être la pire performance depuis des décennies, mais les entreprises indiennes termineront l’année en beauté.

Alors même que la saison des résultats tire à sa fin, les bénéfices nets d’un échantillon de 1 022 sociétés (y compris les banques et les services financiers) ont atteint Rs 5,45 crore lakh. C’est une formidable augmentation de 56% par rapport à l’année précédente, mais le bond du PBT (bénéfices avant impôts) est encore plus impressionnant de 61%.

La pandémie a peut-être blessé des milliers de petites entreprises et tué de nombreuses MPME, mais compte tenu de leur puissance financière et de gestion, les grandes entreprises ont pu régler assez rapidement leurs perturbations du côté de l’offre. En septembre, même dans un environnement de demande difficile, la plupart des entreprises ont pu augmenter les volumes et augmenter les prix pour répercuter le coût plus élevé des intrants ; alors que la remontée des prix des matières premières aidait les producteurs, les sociétés informatiques ont réussi à intensifier leurs opérations, remportant de gros contrats.

Bon nombre de directions ont mentionné dans leur commentaire de résultats qu’elles avaient gagné, au cours de l’année, des parts sur les petits acteurs. Fait intéressant, bien que les ventes globales aient chuté de 2,44%, principalement en raison de baisses à deux chiffres dans les chiffres d’affaires de RIL et des négociants en pétrole, la réduction des dépenses, à plus de 8%, a représenté une économie de Rs 4,2 lakh crore.

Alors que les frais d’intérêt ont diminué de 5 %, la facture fiscale a chuté de 32 %. Grâce aux largesses du gouvernement, le taux d’imposition n’est plus que de 22 % plus les taxes ; s’il s’agissait du taux antérieur de 35 %, le gouvernement aurait obtenu une estimation supplémentaire de Rs 80 000 crore sur un PBT de Rs 8 lakh crore. Il n’est pas surprenant que le Sensex escalade de nouveaux sommets à chaque session.

Malheureusement, au cours d’une année au cours de laquelle la croissance des prêts s’est effondrée à son plus bas niveau depuis plusieurs années, en particulier le crédit aux entreprises, la première ligne des services financiers (agrégat pour l’échantillon) a augmenté de 18 %. Ceci, au cours d’une année où les MPME ont été à court d’argent et les banques ramassaient des dépôts bon marché uniquement pour les garer auprès de la RBI. Le thème play-it-safe a porté ses fruits. À la State Bank of India, les avances ont augmenté d’un maigre 5 % l’année dernière, mais comme les provisions pour pertes sur prêts ont chuté d’environ 35 %, le prêteur riait jusqu’à la banque. Chez Kotak Mahindra Bank, la croissance des prêts pour l’année était de 1,8% tandis que les bénéfices nets étaient en hausse de 17%.

C’est dans la VAB que l’on voit l’énorme disparité entre les secteurs informel et organisé. La VAB de l’Inde s’est contractée de 6,2 % au cours de l’exercice 21, tandis que la VAB d’India Inc (la somme de l’ebitda et des dépenses de personnel utilisée comme approximation) a augmenté de 18 %. Sur ce montant, l’ebitda a augmenté de 27 %, les coûts salariaux d’un bien moindre 6,5 %. Le CII doit contribuer à l’initiative de relance ; même Rs 50,000 crore serait significatif.

