India Inc doit se préparer à une conformité opérationnelle efficace pour éviter la colère du régulateur

Après huit ans de promulgation de la nouvelle loi sur les sociétés en 2013 et plusieurs modifications et notifications, l’univers des entreprises indiennes devra désormais se préparer pour une conformité opérationnelle efficace ou faire face à une application stricte du système de la part du régulateur.

Par Makarand Joshi

Après huit ans de promulgation de la nouvelle loi sur les sociétés en 2013 et plusieurs modifications et notifications, l’univers des entreprises indiennes devra désormais se préparer pour une conformité opérationnelle efficace ou faire face à une application stricte du système de la part du régulateur. Une coordination étroite entre les différents départements tels que les impôts indirects – les impôts directs – MCA-SEBI couplée à l’utilisation proposée de l’intelligence artificielle qui est envisagée dans les initiatives de la version 3 de MCA, signifierait que les professionnels de la conformité devront offrir toute leur attention lors de la soumission de détails ou d’équipements. jusqu’à un examen minutieux, qui deviendra désormais sans visage.

Avec quatre modifications dans la loi elle-même et plus de 530 notifications et circulaires depuis sa promulgation, la nouvelle loi sur les sociétés a préparé le terrain nécessaire pour un assainissement de base afin d’assurer la bonne gouvernance chez India Inc. Ce voyage a commencé avec l’introduction du Code d’insolvabilité et de faillite (IBC) qui a mis au jour une faiblesse inhérente au monde de l’entreprise indien. Cela a été suivi d’un amendement à la loi sur la propriété Benami suivi d’une démonétisation en 2016 qui a assaini les créances douteuses et l’argent non comptabilisé dans l’écosystème financier.

Ensuite, l’ILFS a brisé tout le monde des fiancés en 2017 et cela a soulevé de sérieux doutes sur le rôle des auditeurs statutaires, des administrateurs indépendants, des divulgations, etc. qui ont ouvert la voie à un régulateur indépendant pour les auditeurs – NFRA, normes de rotation strictes pour les auditeurs par RBI, test formel des administrateurs indépendants , concept d’identification du propriétaire ultime derrière l’actionnariat non individuel (SBO), etc. En termes simples, non seulement chaque poste fiduciaire (comme les auditeurs/directeurs/KMP) est désormais superposé à un super patron comme NFRA/Databank of ID/MCA etc. , mais ils courent également un risque de responsabilité personnelle et de discrédit au regard de la loi. Les conseils d’administration d’India Inc. avaient peur, en particulier ceux dirigés par de bons promoteurs et des administrateurs indépendants, qui étaient réticents à accepter un poste d’administrateur et à créer des sociétés.

Réalisant cela, dans le but de rassurer les entreprises bien gouvernées, le gouvernement a ensuite dépénalisé les infractions, qui étaient des manquements courants et les sanctions pécuniaires étaient considérées comme suffisamment bonnes sans poursuites. Au cours des deux dernières années, plus de 100 non-conformités de ce type en vertu de la loi sur les sociétés de 2013 ont été dépénalisées.

Après avoir traversé cette épreuve d’amendements, ce qui est maintenant attendu, ce sont des normes plus strictes sur les transactions avec des parties liées et la préparation des start-ups de nouvelle génération cotées là où les promues ne détiennent pas la majorité. En dehors de cela, il se peut qu’il n’y ait pas de changement majeur dans les lois sur les sociétés, cependant, il incombe désormais aux responsables de la conformité de s’assurer que les détails soumis à chaque régulateur sont conciliables avec ceux des autres. Cela justifierait une très grande attention aux détails tout en faisant des soumissions aux régulateurs avec un fort soutien des interprétations juridiques. Étant donné que les dispositions seront soumises aux pouvoirs d’arbitrage de la MCA, apporter une approche aussi objective lors de l’interprétation et de la mise en œuvre du droit des sociétés est un défi en soi dans les jours à venir !

(L’auteur est un secrétaire d’entreprise qualifié et dirige un cabinet de conformité d’entreprise.)

